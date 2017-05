La claque pour les handballeuses de Besançon en 1/2 finale des Play Off du championnat de France

Une semaine après avoir validé son grand retour en Coupe d'Europe, l'ESBF rêvait d'un nouvel exploit en 1/2 finale – aller des Play Off de D1, ce dimanche. Mais Metz était encore trop fort pour les handballeuses bisontines, lourdement battues 30-20 par les championnes de France en titre.

Impossible de le rater ! On ne voit que ça, en guise d'en-tête du site internet officiel du Metz Handbal : ''Championnats de France : 20 / Coupes de France : 7 / Coupes de la Ligue : 8''. Et ça s'est encore confirmé, ce dimanche : l'équipe messine continue d'être LA référence française du handball féminin depuis plus d'un quart de siècle. En 1/2 – aller des Play Off de D1, les championnes de France en titre – dont la première couronne nationale remonte à 1989 – ont maté la jeune équipe bisontine, 30-20 !

Palais des Sports de #besançon à guichets fermés comme au bon vieux tps pour @ESBF_Handball - Metz en 1/2 aller des #Playoffs de D1 #LFH pic.twitter.com/ky7PWaBtAW — France Bleu Besançon (@bleubesancon) May 14, 2017

Des gardiennes de buts francs-comtoises au top

Malgré le soutien de ses 3.200 fidèles et bouillants supporters du Palais des Sports de Besançon – à guichets fermés, ce dimanche après-midi – l'ESBF n'a vraiment réussi à titiller l'armada de joueuses internationales de Metz que durant les dix premières minutes (2-2, 6' ; 3-3, 7' ; 3-5, 11'). Ensuite, l'écart a progressivement grimpé (4-9, 16' ; 8-15, 25')... Et malgré les 10 énormes arrêts déjà signés, en première période, par leur gardienne Cathy Gabriel (16 sur toute la durée du match), les Bisontines étaient largement et logiquement menées 17-11 à la mi-temps.

Dur dur pour @ESBF_Handball menée 17-11 à la mi tps par l'ogre messin en 1/2 finale aller des playoff malgré déjà 10 arrêts de Cathy Gabriel pic.twitter.com/3rgUZbCuKn — France Bleu Besançon (@bleubesancon) May 14, 2017

Les Bisontines battues par Metz : 11 ans que ça dure

Et face à ces Messines si athlétiques et expérimentées, en plus d'être très talentueuses – à l'image de la gardienne (franc-comtoise !) de l'équipe de France également, Laura Glauser, 14 arrêts dont 2 penalties – le scenario n'a pas changé aux retour des vestiaires. Il n'a même fait qu'empirer (12-22, 40' ; 15-27, 49' ; 17-29, 54') pour l'ESBF durant ces très longues et interminables trente dernières minutes de match.

défaite 30-20 @ESBF_Handball vs Metz le champion de France ! Il faudra + qu'un exploit en 1/2 finale retour des Playoff 20 mai) en Moselle pic.twitter.com/btxdm18rfb — France Bleu Besançon (@bleubesancon) May 14, 2017

30-20, score final pour l'ogre messin... qui continue ainsi de battre les Bisontines, sans discontinuer, depuis onze ans ! Lors de la 1/2 finale – retour de ces Play Off, programmée dans une petite semaine (samedi 20 mai) en Lorraine, il faudra donc bien plus qu'un exploit de l'ESBF pour espérer tenter de décrocher la qualification pour la Finale du championnat de France de D1...

Au moins le symbolique et précieux podium à aller chercher quand même

En cas d'élimination, la saison ne sera pas pour autant terminée : il restera encore la ''Petite Finale'' pour la 3e place, en matchs aller-retour également. Un symbolique podium sur lequel n'est plus monté le glorieux club bisontin depuis 2005 et qui permettrait, par la même occasion, d'éviter les très grosses cylindrées continentales lors des premiers tours préliminaires de la Coupe d'Europe (EHF) à l'automne prochain. Cette fameuse qualification européenne – la première depuis 7 ans - que la jeune troupe de Raphaëlle Tervel et Sandrine Delerce a réussi à décrocher la semaine dernière, en se qualifiant pour les 1/2 finales des Play Off de la D1 féminine. Pas mal quand même, pour une équipe qui jouait encore en D2 il y a deux ans...