La Coupe de France de basket échappe aux Flammes Carolo

Les Tango de Bourges se sont imposées en finale de la Coupe de France féminine de basket ce samedi sur le parquet de l'AccorHotels Arena de Paris-Bercy face à Charleville-Mézières, sur le score de 65 à 75

L'expérience a pris le pas sur la dynamique du moment. Les Tango de Bourges ont décroché leur 9ème Coupe de France ce samedi à l'AccorHotels Arena de Paris-Bercy. Les basketteuses berruyères ont battu les Flammes Carolo de Charleville-Mézières 65 à 75 et se qualifient dans le même temps pour l'Euroligue.

Les Carolomacériennes disputaient leur toute première finale de Coupe de France. Menées dès le premier quart-temps (16-22), les Flammes Carolo ont couru après le score tout au long de la partie, sont revenues à 6 points des Tangos au cours du 3ème quart-temps (43-49) mais ont fini par s'incliner 65 à 75.

La médaille d'argent pour les Flammes Carolo en Coupe de France de Basket © Radio France - Alexandre Blanc

"Pour grandir, des fois il faut prendre des claques. C'en est une", a déclaré le coach carolomacérien Romuald Yernaux à l'issue de la rencontre. "Je suis mitigé entre déception et fierté car déplacer 2000 Ardennais à Bercy, c'est significatif de l'engouement qu'elles créent. Et ce n'est pas seulement pour les résultats mais aussi par rapport à ce qu'elles dégagent, leurs valeurs, ce qu'elles représentent en tant que femmes. Un sportif ne fait pas que défendre, courir, marquer des points, mais c'est ausssi quelqu'un qui dégage des émotions, les transmet et en fait vivre".

Les Flammes Carolo ont rendez-vous dès mercredi pour les demies-finales des play-off de LFB. Charleville reçoit Villeneuve-d'Ascq.