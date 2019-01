La cruelle et litigieuse défaite de l’ESBF contre Nantes

Besançon, France

C'est une cruelle défaite que vient de subir l'ESBF, ce mercredi soir. Déjà battues quatre jours plus tôt, avec d’énormes regrets au final, chez les Norvégiennes de Larvik qui n'étaient pas forcément supérieures, les handballeuses bisontines se sont cette fois inclinées en championnat de France (LFH). Et dans leur Palais des Sports, contre Nantes, un des autres prétendants à la 3e place du classement de la D1 qui sera très précieuse au moment de débuter les playoffs fin avril.

Mais là aussi, d'énormes regrets. Et beaucoup de colère également au terme de cette défaite concédée sur le plus petit des écarts (26-27), alors que l'ESBF aurait pu arracher l'égalisation et le match nul dans les ultimes secondes...

Les Bisontines punies par leur ex-gardienne, Cathy Grabriel... et les arbitres

Face à des Nantaises, 5e et qui restaient sur cinq victoires lors des sept dernières journées après leur début de saison raté, les Bisontines ont bataillé toute la partie (2-1, 4' / 3-5, 10' / 9-8, 21' / 10-10, 25'), c'est vrai, et courir après le score durant la seconde période (11-13, mi-temps) en revenant à plusieurs reprises à un petit but seulement de Nantes (13-14, 33' / 15-16, 40' / 18-19, 46'). Elles n'ont rien lâché, comme à leur habitude ! Même quand elles ont repris quatre buts de retard (21-25, 56'), elle sont encore revenues faire trembler les Nantaises à 28" de la fin (26-27)...

Malgré l'enchaînement des matchs – quatre en deux semaines depuis le 12 janvier, date de la dernière sortie de Nantes en championnat – et malgré les absences sur blessures, toujours, de deux ses recrues estivales (Lara Gonzalez et Lindsay Burlet), la jeune troupe de Raphaëlle Tervel et Sandrine Mariot-Delerce a su faire fi de sa fatigue mentale et physique ! Malheureusement, contre ces Bisontines ce mercredi, il y avait Catherine ''Cathy'' Gabriel – l'ancienne gardienne du temple ESBF jusqu'à son départ pour Nantes l'été dernier – qui s'est offert pas moins de 13 arrêts pour son retour au bercail !

A LIRE AUSSI : Handball : La Bisontine Catherine Gabriel quittera l'ESBF en fin de saison

Mais il y avait aussi les arbitres... Messieurs Carmaux et Musch n'ont pas vraiment fait un "arbitrage à la maison", comme ça peut encore arriver... Au contraire, même, ils ont régulièrement sanctionné l'ESBF de façons plus ou moins compréhensibles. Jusqu'à ces dix dernières secondes de la partie. Aïssatou Kouyaté, l'arrière droite bisontine, intercepte une passe nantaise – dans sa moitié de terrain, non loin de la ligne médiane – avant d'être aussitôt balancée, littéralement, par Kalidiatou Niakaté (championne d'Europe 2018 avec les Bleues, en décembre dernier), l'arrière gauche de Nantes. Coup de sifflet des arbitres. Logique. Beaucoup moins, en revanche, la sanction qui suit.

Pas de penalty pour l'ESBF

Selon les nouveaux règlements officiels depuis 2016 sur les fautes intentionnelles dans « les 30 dernières secondes de jeu », c'est penalty (jet de 7 m) en pareil cas. Mais là, non, ce mercredi soir au Palais des Sports de Besançon. Incompréhension totale et grosse colère des coaches et des joueuses de l'ESBF, en particulier. Le duo arbitral leur annonce un simple jet-franc, à plus de 20 m du but adverse, alors qu'il ne reste plus que cinq grosses secondes à jouer et que les Nantaises sont évidemment toutes replacées en défense... Impossible d'égaliser, vous vous en doutez, pour arracher le match nul avant le buzzer final. Et voilà comment les Bisontines ont donc, très cruellement, perdu ce match finalement.

Une deuxième défaite, seulement, cette saison en 14 journées de championnat où l'ESBF est, du même coup, rejointe à la 3e place du classement par Nice qui sera son prochain adversaire à domicile, en D1 (13 février).

Capables d'un exploit à Krasnodar, maintenant ?

Alors dans ce contexte, pas très positif avec ces deux frustrantes défaites d'affilée en quelques jours seulement, impossible pour l'ESBF, pensez-vous, d'aller réussir à gagner à Krasnodar dès ce dimanche (3 février, 14h, en direct sur France Bleu Besançon) en Coupe d'Europe ? C'est sûr, Chloé Bouquet, Alice Lévêque, Alizée Frécon et toutes leurs copines ne vont pas débarquer en Russie avec le moral au beau fixe pour tenter de décrocher cette victoire obligatoire afin de maintenir l'espoir d'une qualification en ¼ de finale de la Coupe EHF, lors de l'ultime journée de la Phase de Groupes (10 février). Mais, ne pas oublier non plus, que ces handballeuses bisontines là ont un caractère gros comme ça et ne sont finalement jamais autant libérées et efficaces que lorsqu'elles n'ont pas/plus la faveur des pronostics. Et là, en plus, elles sont énervées !