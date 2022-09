"La deuxième place ce n'est pas rien sur un EuroBasket comme celui-là" veut savourer Elie Okobo

L'équipe de France de basket s'est parée d'argent à l'EuroBasket, battue en finale par l'Espagne (88-76). Moins de 24 heures plus tard, les Bleus étaient de retour en France, et sollicités à la boutique d'un partenaire sur les Champs-Élysées pour un premier bilan. L'occasion de faire le point avec le meneur Élie Okobo, formé à l'Élan Béarnais. L'ancien Palois a disputé les neufs rencontres, son temps de jeu a fluctué entre 4 minutes (en quart de finale) et 23 minutes (en finale), pour un rendement moyen de 4 points et 1,1 passes décisives en 13 minutes.

France Bleu Béarn Bigorre : C'est votre première médaille internationale, elle s'obtient sur une défaite en finale, les sentiments doivent être partagés...

Elie Okobo : C'est sûr, en tant que compétiteur, c'est toujours frustrant de perdre un match, surtout un match pour une médaille d'or. Mais on savoure quand même, une médaille, c'est une médaille ! La deuxième place ce n'est pas rien sur un EuroBasket comme celui-là, et je suis fier quand même de ce qu'on a accompli, même s'il y a encore beaucoup de travail. Et c'est vrai un peu de frustration de ne pas avoir pu gagner cette médaille d'or.

Après 24 heures, vous arrivez à prendre un peu de recul par rapport à cette frustration ?

J'arrive toujours à prendre du recul, à trouver du positif dans les choses que je fais dans la vie et c'était une compétition intéressante. On prend beaucoup d'expérience, on apprend, on s'adapte et on repart avec quelque chose dans les mains. Je pense qu'il faut savoir l'apprécier, même si même si je voulais l'or, tout le monde voulait l'or. Mais voilà, l'Espagne a été meilleure que nous sur le dernier match.

Votre temps de jeu a fluctué pendant l'Euro, c'est aussi ça l'apprentissage et l'adaptation dont vous parlez ?

L'adaptation au jeu, s'adapter au groupe sur le terrain, avoir confiance, être à l'aise... C'est plein de choses où j'aurais pu faire mieux pendant tout cet Euro. Je prends cette expérience et je travaillerai pour faire encore mieux et être encore plus performant parce que je sais que je peux faire beaucoup mieux.

C'était votre première campagne internationale, y-a-t 'il des choses qui vous ont surpris ?

Niveau basket pas vraiment, ce n'est pas exactement pareil que des matchs en EuroLigue, mais on sent de la même manière l'importance de chaque erreur. On paye cash, il faut vraiment être concentré et vraiment travailler à cinq sur le terrain en même temps et à dix ou douze en comptant ceux qui rentrent. Après, c'est un long processus, il y a beaucoup de matchs, ça s'enchaîne, il faut prendre soin de son corps. Comme dans une bulle quoi, entre l'hôtel et les matchs.

Cette pression inhérente à chaque match, les éliminations directes, ça change vraiment de la pression d'une saison régulière ?

En saison il y a des matchs où inconsciemment on se relâche un peu, on se dit : "Ça va aller, c'est pas grave, on verra demain", etc, mais là tous les matchs comptent. Pendant la première phase, vous voulez votre place en 8e de finale, et à partir des 8e, si on perd, on rentre à la maison. Donc il y a ce niveau d'exigence qu'il faut avoir envers soi-même et envers le groupe pour pouvoir être performant et aller le plus loin possible. Je pense qu'on l'a plutôt bien fait même s'il y a toujours cette médaille d'or qu'on aurait voulu avoir.

Il me tarde de jouer à Pau, j'avais perdu la dernière fois, ça m'a frustré, je ne l'ai pas oublié !

Est-ce que le Élie Okobo d'aujourd'hui mesure le chemin parcouru par le celui qui était encore gamin à Pau ?

C'est sûr ! J'étais en centre de formation, je suis passé pro, puis la NBA, les blessures, un retour à l'ASVEL, j'ai goûté à l'Euroligue et maintenant ma première compétition avec l'équipe de France, il y en a eu du chemin ! Il y a forcément eu des hauts et des bas mais j'essaie de me concentrer sur le positif pour pour garder la tête focus et voir loin devant moi. Et il me tarde de voir la suite, ce qui m'attend dans ce sport.

À peine quelques jours de coupure et la reprise du championnat, déjà, ce week-end, c'est ça le programme ?

C'est ça ! J'ai des visites médicales à faire à Monaco, j'ai des photoshoots, des sollicitations médiatiques, etc. Et ensuite on joue Nanterre dimanche et on enchaîne à Nancy, donc je vais pouvoir retrouver mon équipe, le groupe, le staff. Ce sera tout nouveau pour moi. Il me tarde de commencer après deux jours de repos. Il faut prendre un peu de temps, physiquement et mentalement ça fera du bien parce que la saison est longue. Mais avec les objectifs qu'on a à Monaco, il me tarde vraiment que ça commence.

On vous verra donc encore cette saison à Pau, au Palais, mais il faudra attendre un peu, le match aller c'est à Monaco...

Il me tarde de jouer à Pau, j'avais perdu la dernière fois, ça m'a frustré, je ne l'ai pas oublié ! Mais je vais revenir à Pau et je prendrai ma revanche !

Propos recueillis par Frédéric Mazéas