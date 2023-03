La drômoise Djazz Chambertin débarque en équipe de France de handball : "c'est un vrai kif"

Une nouvelle handballeuse drômoise en équipe de France ! Djazz Chambertin, originaire de Tulette, ayant débuté le hand à Suze-la-Rousse, a fait ses premiers pas en Bleu ce dimanche 5 mars. Une première sous la forme d'un match amical face à la Suède, remporté 24 à 22 par l'équipe de France. Passée également par le Bourg-de-Péage Drôme Handball, elle est rapidement partie à Nice, où elle a terminé sa formation, avant de signer début janvier dans une grosse écurie : le Metz Handball, 24 titres nationaux et une troisième place continentale en 2022.

"Reconnaissante d'être là"

Au micro de France Bleu Drôme Ardèche, la joueuse s'exprime à propos de cette première sélection. "C'est sûr que depuis mes débuts il y a eu un long chemin de parcouru. Arriver à ce niveau, c'est ce pourquoi tu travailles tous les jours, quand on est plus jeune tout le monde rêve de ça. Y être aujourd'hui c'est forcément une énorme récompense pour moi, un grand sentiment de fierté de pouvoir faire partie de cette grande équipe et surtout un énorme kif. Je suis vraiment très reconnaissante".

Une histoire de famille

C'est grâce à sa maman, handballeuse et éducatrice au club de Suze-la-Rousse, que Djazz Chambertin s'est mise au handball. "Elle faisait du tennis, puis elle est venue au handball à 9 ans. Rapidement elle a été repérée", se souvient Sylvie Chambertin, pour qui le parcours de sa fille n'est pas totalement surprenant . Moi, je me rappelle des choses qu'elle écrivait quand elle était enfant, elle avait déjà la volonté de jouer en équipe de France". Un rêve devenu réalité, ce dimanche 5 mars.