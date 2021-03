La France valide son billet pour les JO malgré sa défaite face au Portugal

Sentiment d’inachevé à Montpellier pour l’ Equipe de France de Hand qui termine sur une défaite face au Portugal 28-29 mais qui se qualifie pour les JO de Tokyo.

Tout avait pourtant bien commencé, les handballeurs français prenaient rapidement les commandes de la partie, creusant un écart de 6 buts qui s'est réduit puisqu' à la pause les Français ne menaient plus que 13 à12.

La deuxième mi-temps est beaucoup plus disputée, surtout par les Portugais qui eux ont besoin d'une victoire pour se qualifier, qu'ils décrochent grâce à deux buts coup sur coup. Victoire finale des Portugais 29-28.

Du coup ce sont les Portugais qui accompagneront les Bleus au Japon , les Croates sont éliminés.

Alors forcement hier soir, les joueurs étaient pris entre deux sentiments à l’image de l’ailier gauche montpelliérain Hugo Descat, auteur d'un 4 sur 4.

" C'est un peu triste qu'on ait lâché comme ça, quand on est des compétiteurs, on se doit de tuer les matchs, c'est pour ça que je suis à la fois pas super heureux à la fin de ce match mais aussi content et même fier d'avoir aidé cette Equipe à se qualifier pour les JO... oui FIER !" Hugo Descat