La gardienne Laura Glauser va quitter Metz Handball pour Gyor

Metz, France

C'est officiel : Laura Glauser va quitter Metz Handball pour le club hongrois de Gyor, après sept saisons avec les dragonnes. La gardienne bisontine va donc retrouver la saison prochaine d'autres anciennes messines, Amandine Leynaud et Béatrice Edwige. "J'ai longtemps hésité", dit-elle sur le site de Metz Handball, mais je crois qu'il est temps pour moi de découvrir autre chose. Gyor est une très grande équipe qui m'a toujours fait rêver et où je pense retrouver les mêmes valeurs qu’ici."

Kapitanovic prolonge

Et la gardienne, qui est absente en ce moment pour blessure, d'ajouter : "J’espère du fond du cœur revenir avant la fin de la saison pour disputer encore quelques matchs sous les couleurs de Metz et aider l’équipe dans la conquête de nouveaux titres !" Ivana Kapitanovic, l'internationale croate qui la remplace depuis le début de sa convalescence, a quant à elle décidé de prolonger pour un an avec les Dragonnes.