La gardienne Petra Kudlàčkovà rejoint la JDA Dijon Handball

La JDA Dijon handball enregistre l'arrivée d'une nouvelle recrue, lundi 1er février 2021. La gardienne Petra Kudlàčkovà, internationale tchèque (45 sélections) de 26 ans, a signé un contrat de deux ans - jusqu'en 2023. Elle évoluait depuis 2018 en Suède, à Kristianstad.

"Nous étions attentifs depuis quelque temps à ses performances"

"Nous étions attentifs depuis quelque temps à ses performances en club et en équipe nationale, et Petra a confirmé tout le bien que nous pensions d’elle lors du dernier Championnat d’Europe, avec l’Equipe Nationale tchèque, indique l'entraîneur Christophe Mazel, sur le site du club. En se montrant particulièrement efficace, elle s’est classée 6ème Gardienne en pourcentage de réussite. Joueuse encore jeune et déjà expérimentée, je suis persuadé qu’elle sera capable de s’intégrer rapidement dans notre effectif, et de valoriser encore notre secteur défensif pour les prochaines saisons".