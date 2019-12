La handballeuse Alexandra Lacrabère : "personnellement, je n'étais pas en forme autant que je l'aurais voulu"

Orléans, France

Ce lundi, l'équipe de France de handball s'est classée treizième du Mondial féminin au Japon, après avoir battu la Hongrie 26/21 lors d'un match de classement. Les tenantes du titre savaient depuis leur défaite vendredi contre le Danemark (20/18) qu'elles ne passeraient pas le premier tour, la pire performance des Bleues depuis plus de vingt ans dans un championnat du monde.

Personnellement, je n'étais pas en forme comme je l'aurais voulu"

Alexandra Lacrabère, vice-championne olympique 2016, championne d'Europe 2018 et championne du monde 2017, explique à Jean-Pierre Blimo, de France Info, qu'il "va falloir prendre un peu de temps pour analyser, voir ce qui s'est mal passé collectivement". La capitaine de l'équipe de Fleury-les-Aubrais (Loiret) poursuit : "moi personnellement, je n'étais pas en forme comme je l'aurais voulu. Après, je sais ce que je dois faire pour être en forme pour les JO, et ça va commencer dès qu'on va rentrer en France".

Car l'objectif principal des Bleues et d'Alexandra Lacrabère, ce sont les Jeux Olympiques dans huit mois au Japon : "on peut nous en vouloir de ne pas avoir passé le premier tour. Par contre, _on peut voir qu'on est là, qu'on est soudés, qu'on se bat toujours pour la France_, et moi je suis persuadée que cette élimination prématurée ne peut que nous faire rebondir et nous faire travailler pour les Jeux".

Reprise pour Lacrabère le 29 décembre avec les Panthères

Désormais, les Bleues rentrent en France, après ce Mondial raté. Place aux vacances pour Alexandra Lacrabère : la béarnaise d'origine reprendra l'entraînement juste après Noël, le 26 décembre, avec ses coéquipières de Fleury-les-Aubrais. Les Panthères, cinquièmes après onze journées, recevront Bourg-de-Péage pour la reprise du championnat de France de handball féminin le dimanche 29 décembre 2019.