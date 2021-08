La handballeuse ardéchoise Amandine Leynaud sacrée championne olympique avec ses coéquipières à Tokyo

Une ardéchoise médaillée d'or aux Jeux olympiques de Tokyo ! Amandine Leynaud, née à Aubenas, gardienne de but de l'équipe féminine de handball, est sacrée championne olympique, avec ses coéquipières, ce samedi 8 août. Les Bleues ont battu la Russie 30 à 25.

Les parents d'Amandine, qui habitent Vesseaux, ont suivi le match en famille. Pour Jean-Luc, le père d'Amandine, c'est une immense fierté : "_C'est gigantesque, c'est trop bien, trop trop bien ! Elle a coché toutes les cases ! C'est une émotion incroyable, d'autant plus que c'est la fin de carrière d'Amandine_. Ses derniers moments, ont les a suivi en la regardant, qu'elle soit sur le banc ou sur le terrain. C'était phénoménal. On a vécu des émotions très fortes. A Rio, c'était la première médaille olympique féminine en handball, là c'est la plus belle de toutes, c'est génial !"

Amandine Leynaud tire donc sa révérence en équipe de France avec l'or olympique. C'est d'ailleurs elle qui a remis à ses coéquipières la médaille d'or, lors d'une cérémonie riche en émotions.

Un titre "historique et mérité" a tweeté le Président Macron, suite à la victoire des Bleues.

Amandine Leynaud a signé pour une dernière année dans son club de Györ, en Hongrie. Elle aura la double casquette gardienne/entraineuse, "une fin de carrière en pente douce, ça lui permettra de tourner tranquillement la page", explique son père, Jean-Luc Leynaud. A terme, Amandine Leynaud compte revenir s'installer en France, et plus précisément en Ardèche, auprès de sa famille.

Du côté des hommes, les handballeurs du sélectionneur drômois Guillaume Gille ont aussi remporté l'or en battant le Danemark hier en finale.