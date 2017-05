La handballeuse Maria Munoz quitte l'ESBF mais reste à Besançon

La deuxième gardienne de l'ESBF, Maria Munoz, quittera le club bisontin à l'issue de la saison. La joueuse espagnole vient de signer un contrat d'un an avec le club de Palente. Une nouvelle vie qui commence pour la très souriante handballeuse.

Maria Munoz ne prolongera pas l'aventure avec le club de l'ESBF. La deuxième gardienne du club arrête donc le haut-niveau sans pour autant quitter Besançon. La joueuse espagnole vient de signer un contrat d'une année avec l'autre club de la ville, celui de Palente et évoluera donc en Nationale 1 la saison prochaine.

"Physiquement, je n'y arrive plus"

La décision de quitter le club de l'ESBF, Maria Munoz l'a prise il y a quelques mois. La joueuse s'est entretenue avec Didier Weber, le président du club, Raphaëlle Tervel et Sandrine Delerce, les coaches avant de décider d'arrêter le sport professionnel. "Physiquement, je n'y arrive plus, lâche la gardienne de 32 ans, toujours le sourire au coin des lèvres. J'ai de gros problèmes de dos, je me suis blessé à l'ischio jambier en début de saison. Le haut-niveau, pour moi, c'est fini."

Une nouvelle vie qui commence

Il y a quelques jours, l'autre club de Besançon, celui de Palente, la contacte. Le président et l’entraîneur du PBHB rencontrent la gardienne aux onze sélections en équipe d'Espagne. Le discours est visiblement convaincant. "Ça fait plaisir de voir que des clubs s'intéressent encore à moi, rigole la handballeuse originaire de Valence, dans le sud de l'Espagne. Je vais là-bas pour prendre du plaisir avant tout. Je vais essayer d'apporter toute mon expérience aux joueuses, je vais tout donner pour le club." La joueuse arrivée il y a cinq ans en France quitte donc le haut niveau après avoir qualifié l'ESBF pour la coupe d'Europe la saison prochaine. "Pour moi, c'est une nouvelle vie qui commence, confie la gardienne. Il va falloir que je cherche du travail et que je me fasse de nouvelles copines."