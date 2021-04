La JDA Basket invite l'équipe de France féminine de handi-basket

L'équipe de France féminine de handi-basket prend ses quartiers à Dijon ! Invitée par la JDA Basket en personne, l'équipe féminine reprend les entraînements après une année difficile à cause du Covid-19.

Le handi-sport féminin, mal considéré

Pour l'équipe de France féminine de handi-basket, cette invitation est une véritable aubaine. Être accueillie pour pouvoir s'entraîner, est une bonne chose, et en retour, la JDA forme son staff au handi-basket. Pour Lucie Nolet, titulaire en équipe de France, se tailler une place dans le milieu du handi-sport, et du sport en général, c'est un peu compliqué. "Les filles ne sont pas trop reconnues. Déjà, les championnats sont mixtes, et donc on doit faire notre place au sein d'un groupe masculin." confie-t-elle.

Sur l'échelle du sport, les femmes en handi-sport, sont tout en bas. "On le voit bien, même chez les valides, les femmes ont du mal à faire parler d'elle ! Alors, nous qui sommes dans la catégorie handi, c'est vraiment compliqué" poursuit-elle.

Ce que confirme Alexandre Seguin-Miller, entraîneur à la JDA de la section jeune (masculin). "Pour accueillir en stage d'entraînement les équipes valides, masculines, ou les deux, il y a toujours du monde ! Par contre personne ne se bouscule vraiment pour accueillir cette équipe de France. On voudrait pouvoir donner l'exemple, et démocratiser auprès du grand public cette catégorie-là" explique-t-il.

L'équipe est privée de plusieurs de ses membres, à cause du Covid-19. © Radio France - Nourhane Mahmoudi

Une évolution lente, mais sûre

Mais depuis des années, la situation évolue positivement. "Maintenant, nos matchs sont retransmis en streaming, par exemple, ce qu'il n'y avait pas avant." se réjouit Lucie Nolet. C'est pour elle, une nouvelle conquête au près du grand public, qui peut désormais avoir accès sur internet aux matchs, ce qui n'était pas possible avant. "On gagne en notoriété, petit à petit" conclut-elle.

Pour la capitaine de l'équipe, Angélique Pichon, le véritable tournant, c'était aux Jeux Paralympiques de 2012. "A partir des Jeux de Londres en 2012, j'ai vraiment senti une différence. Nous avons vraiment commencé à compter" explique-t-elle. Cette joueuse handi, a déjà 25 ans carrière, dont 20 en équipe de France féminine de handi-basket. "C'est sûr qu'en France, on avance lentement, mais au moins, on avance" termine-t-elle.

Mais même si la situation évolue lentement, elle évolue quand même. "Notre décision d'accueillir l'équipe est une manière de mettre un coup de projecteur sur le handisport féminin" explique Alexandre Seguin-Miller. "Mais aussi de former notre staff à gérer une équipe handi !" termine-t-il.

Du donnant donnant, donc, mais surtout une belle façon de remettre les pendules à l'heure sur le handisport féminin. Mais pour le moment, l'équipe de France a repris les entraînements, en vue du championnat d'Europe à la fin de l'année !