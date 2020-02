La JDA fête ses 140 ans de la plus belle des manières contre la JL Bourg

Dijon, France

La JDA a fêté ses 140 ans le 29 janvier 2020 ! Le club de basket dijonnais est le plus ancien de France. Et quoi de mieux qu'un match à domicile pour fêter ça ? Plus de 4000 supporters avaient répondu présent, dimanche 2 février 2020 au Palais des sports, pour la réception de la JL Bourg, à l'occasion de la 21e journée d'Elite.

Dijon conforte sa 3e place

Dijon a assuré : succès 84-70, grâce à une fin de match canon. Sulaimon a marqué 23 points, Loum 22 points. La JDA conforte donc sa 3e place au classement.

La belle ambiance au Palais des sports de Dijon pour la victoire contre Bourg Copier

Un match d'autant plus intéressant que Dijon va de nouveau rencontrer Bourg, mais en Coupe, en Leaders Cup. Ce sera en quart de finale, le 14 février. D'ici là, la JDA affronte les Turcs de Beskistas, en Ligue des Champions, mardi 4 janvier.