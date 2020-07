La JDA prête à chouchouter ses abonnés en 2020/2021

La campagne d'abonnement pour la saison 2020 / 2021 démarre cette semaine pour la JDA, à la fois pour les fans de basket masculin, et de handball féminin. Et quelle que soit la jauge autorisée au Palais des Sports à la rentrée, le club promet de donner la priorité aux abonnés.

"On a besoin d'eux", affirme d'emblée Lucile Bongiovanni, la responsable commerciale de la JDA à propos des abonnés du club. Ils étaient 500 l'an dernier rien que pour le basket, et l'ambition est de faire aussi bien cette saison. "On a lancé _une vente flash_, et les résultats sont plus qu'encourageants, puisqu'on a 95% de réabonnements", explique Lucile Bongiovanni. Mais le contexte interroge. Avec ses 4147 places assises en formule match, le Palais des sports de Dijon pourra-t-il accueillir tout le monde, abonnés et non abonnés ?

Compliqué de savoir aujourd'hui, concède Lucile Bongiovanni. "On a une salle inférieure à 5.000 places assises pour les deux sports, et on a la possibilité, même si on devait avoir une jauge à 50%, de pouvoir faire s'asseoir 2.000 personnes, dans des _conditions les plus sécuritaires possibles_."

On pense que le masque sera obligatoire

Face au Covid, on imagine mal que le masque disparaisse de la liste des gestes barrières. Il sera donc obligatoire dans l'enceinte du stade : "On pense que le masque sera obligatoire, on vivra des matches différents, difficile d'avoir la même ambiance lorsque les bouches et les nez sont masqués, mais il faut que nous continuions à vivre, et que le sport dijonnais continue à vivre."

Toute la saison de handball féminin à moins de 7€ le match

Côté tarifs, "les formats restent les mêmes que l'année dernière", conclut Lucile Bongiovanni. Aussi bien pour le hand (à partir de 69 euros) que pour le basket (à partir de 110 euros), les abonnements donnent droit à l'intégralité des matches en championnat, en coupe de France, et en coupe d'Europe, puisque la JDA Basket jouera à nouveau en Champions League la saison prochaine.