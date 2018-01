Dijon, France

16e journée de Pro A et premier match de l'année 2018 pour la JDA... Finies les vacances les basketteurs Dijonnais font, en effet, leur rentrée ce vendredi soir au Palais des Sports contre Strasbourg. Actuellement 5e du classement, la SIG, a déjà joué un match en 2018. C'était en Coupe d'Europe, une rencontre perdue, mardi 9 janvier 2018, contre l'Estudiantes Madrid 81 à 65... Côté Dijonnais, nos basketteurs entament 2018 dans le groupe des 10e du championnat. Et l'enjeu pour eux c'est de remporter leurs deux derniers matchs de la phase aller pour être sûrs de disputer la prochaine Leader's Cup. La Leader's Cup et les Playoffs du championnat qui font partis des objectifs de la saison pour le coach Laurent Legname. "En début de saison nous avions défini ces deux objectifs là... Le premier qui arrive c'est la Leader's Cup, on sait pertinemment qu'il nous faut gagner les deux prochains matchs à domicile, celui face à Strasbourg et le suivant le 22 janvier face au Mans donc on va essayer de tout mettre en oeuvre pour y arriver".

Laurent Legname "on va tout faire pour y arriver" Copier

L'entraîneur Dijonnais Laurent Legname © Radio France - Thomas Nougaillon

La JDA qui a connue une reprise un peu compliquée. Jeudi dernier à l'entraînement, c'était l'hécatombe avec: un blessé, un malade et deux américains bloqués aux Etats-unis pour cause de tempête! Pour Jacques Alingue l'intérieur de la JDA ce ne sera pas un argument suffisant pour expliquer une contre performance face à Strasbourg. "Ce n'est pas une excuse, on doit tout donner! Après c'est un match de reprise, c'est vrai que l'on est resté plusieurs jours sans compétition mais cela ne peut pas être une excuse." Jacques Alingue connaît la valeur des Strasbourgeois, une équipe cinq fois finalistes du championnat lors des cinq dernières saisons pour autant de défaites. "Strasbourg c'est ce qui se fait de mieux ces dernières années en France, mais avec ce que l'on a montré sur certains matchs à domicile, je pense que nous avons toutes nos chances!"

Jacques Alingue Copier

Jacques Alingue © Radio France - Thomas Nougaillon

JDA / Strasbourg, coup d'envoi à 20H30 ce vendredi soir au Palais des Sports de Dijon. Un match qui sera encore une fois, l'occasion de revoir un ancien Dijonnais, l'ailier Jérémy Leloup qui porte les couleurs de la SIG depuis 2013. De son côté, l'Élan Chalon, l'autre club Bourguignon de cette Pro A recevra l'ASVEL ce samedi au Colysée, coup d'envoi à 20H00. L'Élan, champion de France en titre, actuellement lanterne rouge de ce championnat.