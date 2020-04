La Jeep Elite de basket suspendue jusqu'à septembre : le coach d'Orléans espère une reprise de la saison

Le comité directeur de la Ligue nationale de basket a décidé ce mercredi que les championnats de Jeep Elite et Pro B restent suspendus au moins jusqu'à septembre. On ne sait pas si la saison en cours reprendra à cette date. Le coach de l'Orléans Orléans Basket Germain Castano espère que oui.

Le comité national directeur de la Ligue nationale de basket, réuni en visio-conférence ce mercredi, a décidé que "les compétitions de Jeep Elite et PRO B 2019-20 actuellement suspendues, ne pourront pas reprendre avant le mois de septembre."

Reprise de la saison en septembre ou arrêt pur et simple ?

La LNB ajoute que "les groupes de travail déjà à l’œuvre et regroupant l’ensemble des parties prenantes au basket professionnel doivent à compter de ce jour se pencher sur les hypothèses de fin de saison 2019-20 (arrêt définitif et dans quelles conditions, ou reprise et fin à partir de septembre)"

Germain Castano, entraîneur de l'Orléans Loiret Basket, après la défaite contre Levallois le 5 novembre 2019 © Radio France - Antoine Denéchère

Au sein de l'Orléans Loiret Basket, actuellement 13ème de Jeep Elite, l'entraîneur Germain Castano explique qu'il préférerait "qu'on termine la saison actuelle". "On ne vas pas faire comme si les 25 matchs joués cette saison n'avaient pas existé, ce n'est pas rien !", explique l'entraîneur orléanais.

Tout arrêter maintenant serait "injuste"

"On va dire que je prêche pour ma paroisse [parce que l'OLB qui a retrouvé l'élite cette saison est bien parti pour se maintenir], mais Germain Castano "pense à Blois qui fait une super saison en Pro B, on va leur dire "désolé, on efface tout, ça ne compte pas" ? Ce serait injuste". C'est pourtant le choix qui a été fait par le handball professionnel.

Germain Castano voudrait terminer la saison actuelle à partir de septembre

Le coach de l'OLB estime qu'on pourrait "jouer les neuf matchs qui restent cette saison, à partir de septembre, puis enchaîner sur la prochaine saison. C'est envisageable sachant qu'il n'y aura pas de semaines internationales l'an prochain".

La décision (arrêt des championnats ou reprise en septembre) sera prise fin avril, indique la Ligue nationale de basket, puis soumise en assemblée générale. Il faut savoir que la plupart des joueurs américains qui évoluent en France sont rentrés chez eux au début de l'épidémie de coronavirus (c'est le cas des américains de l'OLB), et "on imagine qu'ils ne sont pas prêts de rentrer en France, même après le déconfinement ici, vu la situation là-bas", estime le coach orléanais.