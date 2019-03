La JS Cherbourg handball à Limoges pour un gros bonus

Si proche et pourtant si loin. Cherbourg (8e) et Limoges (7e) se suivent au classement de Proligue. Cinq points séparent néanmoins les deux formations. Un gouffre synonyme d'objectifs diamétralement opposés.

Pour résumer, Cherbourg est l'équipe la mieux placée dans la course au maintien. Les handballeurs de Limoges ferment eux la marche d'un peloton de tête qui se bat pour arracher un ticket pour les playoffs d'accession à la Starligue (D1).

" Etre 8e, c'est la Ligue des Champions pour nous. Chaque fois qu'on parle des équipes en face de nous, j'ai l'impression qu'on me parle d'équipes qui nous sont égales. Parlez moi de Grenoble, de Nice et de Strasbourg qui sont égales à nous en budget et en niveau de jeu. Mais on n'est pas égaux avec des mecs qui ont 2 millions et demi d'euros de budget" (Nicolas Tricon, coach JS Cherbourg)