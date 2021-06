La JS Cherbourg Handball contre Saran pour continuer à rêver de la Starligue

Williams Manebard et Frédéric Bougeant (à droite), capitaine et entraîneur de la JS Cherbourg à l'occasion des photos officielles avant le début des hostilités!

Un week-end : une longue saison de Proligue de handball, perturbée par la crise sanitaire, va finalement se jouer sur un tout petit week-end! A Créteil ces samedi 5 et dimanche 6 juin, les quatre meilleures équipes de la saison s'affronteront dans le Final Four organisé à la "Maison du handball", pour décrocher le titre de champion de France, mais aussi, le dernier ticket disponible pour montée en Starligue la saison prochaine. Et parmi ces équipes, la JS Cherbourg Handball compte jouer crânement sa chance.

Une finale avant l'heure face à Saran

Qualifiée pour ce tournoi à quatre, après avoir pris le meilleur sur Massy en match de barrage, la JSC va retrouver un ogre ce samedi après-midi en demi-finale. Saran est tout simplement la meilleure équipe du championnat régulier. Les joueurs du Loiret ont dominé la saison avec 21 victoires, un nul, et seulement 4 défaites.

Saran a notamment déroulé en cette fin de championnat, enchaînant les victoires avec seulement un accro face à Pontault-Combault, son dauphin. Avec le meilleur buteur du championnat, Theo Avelange, et logiquement, la meilleure attaque à plus de 30 buts de moyenne par match, cette formation est en capacité d'écraser n'importe quel adversaire. Cette saison, Saran a remporté ses 2 duels contre Cherbourg, mais on retiendra que les Mauves se sont inclinés seulement d'un seul but lors du match retour en Mars dernier.

Déjà assurée de jouer en Starligue, quel sera l'état d'esprit de Saran?

Il n'est donc pas illusoire de croire à un exploit d'autant qu'une question demeure : le degré d'implication et la motivation de Saran qui a déjà en poche son billet pour la Starligue décroché en terminant en tête de la saison régulière. Dès lors cette équipe sera-t-elle démobilisée? Les Cherbourgeois n'y comptent pas trop et savent qu'ils devront hisser leur niveau de jeu. C'est à ce prix qu'ils pourront rêver rivaliser, et espérer une qualification pour la finale des play-offs dimanche, contre le vainqueur de l'autre demi-finale entre Pontault-Combault et Nancy.

Et pour mener cette opération "Starligue", les Mauves pourront compter sur leur entraîneur, Frédéric Bougeant, de retour d'Afrique où il préparait déjà la sélection sénégalaise pour la coupe d'Afrique des Nations féminine. Son avion est bien arrivé!

JSC / Saran, match à 14 heures en direct de la "Maison du handball" et en intégralité sur France Bleu Cotentin.