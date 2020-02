Face à Saran (26-22), la JS Cherbourg handball n'y arrive toujours pas en 2020

2020 ne sourit décidément pas aux handballeurs de la JS Cherbourg. Ce vendredi 21 février, face à Saran, les Mauves ont enchaîné une quatrième défaite d'affilée toutes compétitions confondues, la troisième en championnat. Les Manchois se sont inclinés 26-22 face à des joueurs du Loiret qui ont fait parler l'expérience.

Dans une salle Chantereyne à guichets fermés (2500 spectateurs), Saran a fait la course en tête pendant tout le match. D'entrée de jeu, les Cherbourgeois sont rapidement menés. Les Loirétains, emmenés par un Matthieu Drouin des grands soirs (8 buts) s'envolent en fin de première période (14-9 à la mi-temps). De leur côté, les Mauves apparaissent trop timorés, en manque de réussite, d'adresse et butent sur le gardien saranais José Manuel Sierra (13 arrêts, 39%).

Retrouver la confiance

"On est dans le dur là. On joue avec cette chape des playoffs. On s'est mis un poids sur les épaules. On ne gagnera pas de matchs si on est comme ça, tendus, crispés. Ce n'est pas déshonorant de perdre contre cette équipe de Saran, mais je trouve qu'on est en dedans par rapport à ce qu'on a produit cette saison", souligne Nicolas Tricon, l'entraîneur cherbourgeois.Le gardien croate Sven Horvat abonde dans ce sens : "En ce moment, _on joue sans confiance_. On doit remettre les choses au clair, prendre nos responsabilités. Et surtout qu'on joue avec la tête".

"On a été seconds du championnat en jouant. Là, on ne joue pas. Donc : jouons !" - Nicolas Tricon

Une attaque qui manque d'inspiration, et qui doit faire sans Marko Curcic, blessé. Une absence qui pèse énormément. "C'est pas un seul être vous manque, mais dans l'animation offensive, c'est un petit problème", sourit le coach manchois. "Dans la fluidité, l'efficacité, dans tout... sans lui, on n'est pas au top niveau", ajoute Sven Horvat.

C'est la première défaite à domicile en championnat de la saison pour les Manchois, qui restent accrochés à leur troisième place au classement. Prochain rendez-vous le vendredi 28 février avec un déplacement à Dijon, un mal classé. Avant la réception à Chantereyne de Massy, qui est désormais à égalité de points avec les Mauves. ça promet donc un beau duel pour l'objectif playoffs.