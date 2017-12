C’était un match capital, un match de la peur pour continuer de croire au maintien dans ce championnat de Proligue. Cette fois les Mauves ont répondu présent dans une salle Chantereyne qui n’avait plus goûté à la victoire depuis 3 mois.

La JS Cherbourg se lâche en seconde période

Après une première période plutôt équilibrée (11-10 à la mi-temps pour la JSC), Cherbourg lâche les chevaux dès l’entame du second acte. Nice se casse les dents sur une défense mauve agressive et qui récupère de bons ballons de contre-attaque. Cardinal (13-11, 32e ) puis dans la foulée Khermouche (14-11, 32e) permettent à la JS Cherbourg de faire le break.

Le banc au rendez-vous

Dans le but cherbourgeois, Jordy Jacoby enchaîne les arrêts et confirme au passage qu’il est bien devenu le numéro 1 au poste. La victoire se dessine et l’entraîneur Chérif Hamani peut se permettre de donner du temps de jeu aux jeunes du banc. Dylan Miatoudila saisit sa chance et marque 3 buts en deux minutes (24-17, 48e) avant de sortir sur carton rouge pour une intervention trop musclée. Sans trembler, la JS Cherbourg Handball gère son avance jusqu’au buzzer.

La JS Cherbourg reste lanterne rouge

Malgré ce succès face à Nice, Cherbourg boucle son année 2017 à la dernière place de Proligue, à un point de Besançon, le premier non-relégable. Les mauves ne sont pas encore tirés d’affaire, loin de là, mais cette victoire permet encore d’y croire. Et ça, c’est déjà pas mal ! La JS Cherbourg reprendra sa course au maintien le 10 février, après une longue trêve de près de deux mois.

Les réactions en vidéo :

Chérif Hamani : « On n’est pas mort »

🗨 "On n'est pas mort"

L'entraîneur de la @JSCherbourg Cherif Hamani déjà tourné vers 2018 pour la course au maintien #proligue#FBsportpic.twitter.com/sjD5kJDCPT — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) December 20, 2017

Jordy Jacoby : « On part en vacances un peu plus libéré »