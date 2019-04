La JS Cherbourg handball sans inspiration contre Saran

Ce n'est pas la défaite qui agace, mais la manière. D'accord, la JS Cherbourg a déjà fait le boulot (et plutôt bien) en assurant son maintien avant la fin du championnat. D'accord, le relâchement, même inconscient, est inévitable. Voilà pour les circonstances atténuantes, mais à domicile, dans une salle Chantereyne pleine comme un œuf malgré le faible enjeu sportif, les Mauves doivent faire plus.

Cherbourg a subi les débats pendant 60 minutes. Et pourtant, les Mauves ont eu des occasions. Avec seulement un tir sur deux transformé en but, et un nombre impressionnant de duels manqués face au gardien de Saran, impossible d'espérer quoi que ce soit face à une qui lutte encore pour un billet en playoff. La JSC est 9e de Proligue et quasiment sûr maintenant de ne plus changer de position. Il reste deux matchs à jouer à Massy et surtout contre Nice à domicile pour montrer un visage plus en phase avec la bonne saison réalisée par le club cherbourgeois.

Les réactions

Nicolas Tricon (entraîneur JS Cherbourg) : "Pire qu'un match amical"

« Jouer comme ça, c'est pire qu'un match amical.Tu es toujours à distance. Tu peux jouer des mi-temps de un an (sic), il n'arrivera rien. J'espère qu'on aura un peu d’orgueil pour montrer autre chose. Ça reste une belle saison, mais ce serait bien de ne pas la brader et la finir en eau de boudin ».

🤾🎙️"Jouer comme ça c'est pire qu'un match amical. Les petits s'en sortent mieux que les cadres. Tu peux jouer des mi-temps de un an il n'arrivera rien"

N. Tricon l'entraîneur de la @JSCherbourg ne digère pas la prestation contre @Saran_Loiret_HB#FBSport@Proliguepic.twitter.com/BDFhJCC5lW — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) April 19, 2019

Romain Guillard (demi-centre JS Cherbourg) : "Si on ne travaille pas plus..."

« On se doit de mieux finir. Notamment à la maison parce qu'il y a des gens qui nous soutiennent tout au long de l'année. Au delà des supporters, nous les joueurs on a une histoire commune qui a commencé qui a commencé le 25 juillet dernier. Ce serait dommage de finir cette saison en eau de boudin. Cela ne refléterait pas totalement ce qu'on a vécu."

"Il y a un relâchement. Maintenant, si on ne travaille pas plus, on ne pourra pas sortir d'autres prestations. Quand il y a de la pression on se raccroche à ça, mais là on n'est que sur la volonté de travail et il n'y en a pas assez. »