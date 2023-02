La JSC Handball entame son opération remontée au classement

La phase retour du championnat de Proligue de handball débute ce vendredi 3 février. Après le match en retard contre Massy mardi, les compteurs sont à jour et malheureusement, la JS Cherbourg entame la 2e partie de sa saison à une très modeste 13e place au classement.

Avec une nouvelle rencontre face à Massy, en region parisienne ce vendredi soir, l'ambition du club, c'est de vite assurer son maintien et de revenir dans la première partie du classement. Certains osent même évoquer la possibilité d'arracher une place de barragiste pour les play-off.

Une équipe plus forte qu'en début de saison

Ce serait le résultat d'un formidable come-back, et d'une seconde partie de championnat quasi parfaite. Pour y parvenir, tout le groupe devra hausser son niveau et profiter des nouvelles arrivées. Le match en retard contre Massy mardi a montré qu'il y a du potentiel. Après une première mi-temps ratée, les Mauves ont montré de jolies choses. Le bras d'Andry Goujon-Bellevue, trop souvent inconstant, a fait cette fois des merveilles au tir. Bien que fatigué par son mondial avec le Maroc, Reida Rezzouki était à son affaire à l'aile, comme Jason Muel à son poste de pivot. Le demi-centre espagnol Perez-Arce a plutôt bien distribué le jeu et le néo mauve Lucas Musy a montré son potentiel et son envie.

On a retrouvé une équipe capable de jouer plus vite, et limitant le nombre de pertes de balles. A partir de là, avec le renfort très attendu de l'Espagnol Ruben Rio annoncé comme un phénomène et pour peu que le gardien Gauthier Ivah, pas à son avantage mardi, retrouve des couleurs, les mauves pourraient gagner ce soir leur match retour à Massy, et afficher le visage d'une équipe en mesure de remonter au classement.