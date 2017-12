Saint-Étienne, France

C'est énorme ce qu'ont réalisé les Françaises dimanche soir en finale du Championnat du monde de handball. Elles ont battu la Norvège 23 à 21 au terme d'une belle finale. La Ligérienne Blandine Dancette était titulaire au coup d'envoi.

Une revanche sur les Jeux Olympiques

La Ligérienne, qui joue aujourd'hui à Nantes, a pu - enfin - monter sur le podium et recevoir la médaille d'or. Elle qui s'était blessée lors des Jeux Olympiques de Rio en 2016 et qui n'avait pas pu fêter la médaille d'argent. "J'ai le sentiment de ne pas être vice-championne olympique. Je n'ai pas pu vivre les photos, les moments de joie, la communication avec le public à la fin et je l'ai vécu de l'autre côté, en pleurs dans les tribunes", confiait-elle à France Bleu Saint-Etienne Loire il y a un an et demi. Ce dimanche soir, ce titre mondial est comme une revanche pour la Ligérienne.

Reçue à l'Elysée dès lundi

Avec ses coéquipières, Blandine Dancette a été reçue à l'Élysée lundi, dès le retour en France des championnes du monde. La Ligérienne était très touchée par ce rendez-vous, qui lui a permis explique-t-elle, de comprendre l'exploit qu'elle et les autres joueuses de l'équipe de France ont accompli.

Emmanuel Macron a rendu hommage "à un collectif de femmes hors du commun." Hommage aussi à Olivier Krumbholz, un "entraîneur hors norme", selon le président de la République.