La ligue de basket a entendu le cri d'alarme des clubs professionels

Satisfaction de la Chorale de Roanne qui craignait plus que tout de devoir disputer des matches à huis clos durant cette période de confinement.

Nicolas Reveret, le directeur général du club va mettre à profit cette période pour redéfinir les rentrées financières pour cette saison 2020 - 2021

La majorité des clubs français que ce soit de Jeep élite ou de Pro B a soufflé à la LNB (ligue nationale de basket) que notre modèle économique pour des matchs à huis clos n’était pas possible. Et que bon nombre d’entre nous allaient directement au dépôt de bilan après quatre ou cinq rencontres à huis clos. Aujourd’hui, (ce report) va nous permettre d’apaiser les choses, de nous mettre autour de la table, de réfléchir ensemble à notre modèle économique. On va prendre le temps de la consultation de nos partenaires publics et privés et également du public avec nos abonnés pour reconstruire un modèle économique parce que l’on sait que l’ensemble de la saison sera impacté par cette jauge qui sera plafonnée ou pas. Mais en tout cas, nous avons fait le choix de ne pas jouer à huis clos et la ligue nous a entendu, c’est une satisfaction.