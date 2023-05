La magnifique saison du Bollène Handball Club

Les équipes masculines et féminines du club de handball de Bollène ont validé la montée dans la division supérieure

La voix de Billy Pagès a souffert. Le président du Bollène Handball Club vient de vivre un week-end assez incroyable sur le plan personnel et sportif. Samedi 20 mai, l'équipe féminine a validé sa montée en Nationale 3 et le lendemain, l'équipe masculine prenait la direction du championnat de Pré-national. "Chez les filles, on rate la montée de peu l'année dernière", explique Billy Pagès. Un homme aux multiples casquettes.

Le président du club est aussi l'entraîneur des féminines et joueur. "C'est deux façons différentes de vivre ces rencontres, je suis au club depuis mes neuf ans", raconte Billy Pagès. Dans ses souvenirs, c'est la première fois à l'échelle de la ville que deux équipes d'un même club montent dans la division du dessus.