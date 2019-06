La montée des basketteurs de Dax Gamarde en Nationale 1 validée !

Ce jeudi, la Fédération Française de Basket a validé la montée de Dax Gamarde en Nationale 1. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants dacquois travaillaient sur le budget et sur les documents à remplir pour avoir le droit d'évoluer en troisième division française.

Dax Gamarde évoluera bien en Nationale 1 la saison prochaine ! (l'équivalent de la troisième division française). La montée sportive, obtenue le 24 mai dernier, a été validée par les instances de la Fédération Française de Basket ce jeudi. Une excellente nouvelle pour les basketteurs dacquois, auteurs d'une saison exceptionnelle avec le titre de champion de France de Nationale 2.

Des dirigeants dacquois qui ont travaillé sur une hausse du budget

Avec cette montée, il a fallu trouver des moyens supplémentaires pour aider Dax Gamarde à répondre aux exigences financières de la Nationale 1. Le budget pour la saison 2019-2020 se situera aux "alentours de 500 000 euros" d'après Jean Lamaignère, président de Dax Gamarde.

Pour trouver l'argent, il a fallu demander des garanties écrites à la mairie de Dax et à l'agglomération. Une aide de 100 000 euros qui est la bienvenue pour le club dacquois ( 20 000 de la part de la mairie et 80 000 de l'agglomération ). Le président dacquois s'est senti soutenu par les collectivités publiques : " Je tiens à remercier la maire de Dax, Elisabeth Bonjean et ses services. Ils ont été très réactifs pour rassurer la Fédération sur les finances du club"

Pour la salle, les joueurs dacquois ne changeront pas, ils joueront leurs matchs de Nationale 1 à Dax et à Gamarde.

Pour rappel, Dax Gamarde a obtenu la montée en battant Avignon puis a réussi à décrocher le titre de champion de France de Nationale 2, une semaine plus tard à Pessac.