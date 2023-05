La NBA attend avec impatience le phénomène du basket français Victor Wembanyama

Un ovni, un adulte qui joue avec des enfants, "un alien" selon la superstar des Los Angeles Lakers, Lebron James. Victor Wembanyama fait saliver tous les recruteurs NBA. Il est un fantasme pour la plupart des franchises de la ligue américaine de basket-ball dont certaines ont volontairement perdu des matches dans l'espoir de recruter le jeune prodige français de 19 ans. L'incertitude sur la destination américaine de Victor Wembanyama sera levée ce 16 mai (2h du matin, heure de Paris, ce 17 mai) avec la "lottery", tirage au sort qui va décider quelle franchise aura le premier choix de Draft 2023.

Detroit, Houston et San Antonio sont les trois équipes à avoir sur le papier le plus de chance d'accueillir Victor Wembanyama. Elles ont terminé avec le moins bon bilan de la saison et comme le veut le fonctionnement de la NBA, elles ont chacune 14% de chance de remporter le "first pick" lors de la lottery. Au total, 14 franchises NBA peuvent y prétendre, celles qui n'ont pas atteint les playoffs cette saison. Jusqu'au jour de la Draft, les franchises peuvent échanger leur place, mais on voit mal celle qui obtiendra le premier choix le perdre, tant Victor Wembanyama est attendu comme le messie.

Victor Wembanyama changera le statut de sa future équipe

Tous les spécialistes sont formels, Victor Wembanyama changera le statut de sa future équipe, de moyenne à médiocre, elle deviendra compétitive. Mais dans le pays où le basket est surtout un spectacle et où l'argent est le nerf de la guerre, l’équipe qui récupérera Victor Wembanyama lors de la Draft 2023 ajoutera un demi-milliard de dollars à la valeur de sa franchise, selon des propos d'un recruteur NBA rapportés par le journaliste Michael Scotto.

La NBA a retransmis tous ses matches avec Boulogne-Levallois cette saison

Depuis le début de la saison, la "hype" autour du phénomène ne cesse de grimper. Chacune de ses sorties sur le parquet est un évènement, l'application mobile de la NBA retransmet chacun de ses matches en direct. Des grands fans de basket sont venus le voir jusqu'à Boulogne-Levallois, comme l'acteur Michael Douglas. Et pourtant, la notoriété semble glisser sur le garçon de 19 ans, né dans les Yvelines le 4 janvier 2004. Bilingue, aussi à l'aise ballon en main qu'avec les sollicitations qui viennent de toutes parts. Preuve qu'il a déjà intégré la mécanique NBA, il s'est offert son annonce de présentation à la Draft en direct sur la chaîne de télévision ESPN-NBA Today, le 21 avril dernier.

Un basketteur aux mensurations hors-norme

Taille, 2,21 m. Poids, 105 kilos. Pointure, 55. Envergure, 2,43 m, soit plus que n'importe quel joueur NBA actuellement. Toutes ces mensurations feraient dans le monde du basket un pivot accompli à qui il ne manquerait encore que quelques kilos pour être pleinement dominant. Mais Victor Wembanyama n'est pas un basketteur comme les autres. Il est défini comme le basketteur du futur, un joueur jamais vu jusque-là. Il drible comme un arrière, shoot à trois points comme un ailier, combine un dos au panier comme un joueur de deux mètres.

Le Top 10 créé par la Ligue nationale de basket en janvier pour les 19 ans de Victor Wembanyama

Victor Wembanyama TOP 10 | Betclic ELITE 2022 | LNB Officiel

"C'est effrayant à quel point ce gamin est talentueux. On a tous envie qu'il y arrive" - L'ex-superstar de Dallas, l'Allemand Dirk Nowitzki

En novembre 2022, lors de sa participation à un podcast, l'un des meilleurs joueurs du monde, le Grec des Miklwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo, double MVP NBA et champion en 2021, avait déclaré qu'il n'avait "jamais vu ça dans [sa] vie. Il est plus grand que Rudy Gobert (le Français qui joue à Minnesota) et il peut bloquer des tirs comme Rudy. Mais il peut shooter comme Kevin Durant (le basketteur de Phoenix, MVP NBA en 2014). C’est fou. C’est fou. Et il a une bonne attitude. S’il reste en bonne santé, il sera vraiment fort".

Jusqu'à présent, Victor Wembanyama a toujours était dominant, chez les jeunes à Nanterre où il a fait ses classes jusqu'à cette saison avec Boulogne-Levallois où il cumule 22 points (55% de réussite à deux points, 30% à trois points), plus de 10 rebonds, trois contres et deux passes décisives de moyenne. Il est d'ailleurs dans la liste des prétendants au titre de meilleur joueur de la saison de la Betclic Élite après avoir rempli chacune des salles où il s'est présenté avec les Mets. Reste à savoir s'il arrivera à franchir aussi facilement la haute marche en NBA, territoire des meilleurs basketteurs du monde.

Le premier match de Victor Wembanyama aux États-Unis face à Ignite, équipe de développement de la NBA où évolue son adversaire n°1 dans sa classe d'âge, Scoot Henderson

Victor Wembanyama Drops 37 PTS In Preseason Game vs. Ignite