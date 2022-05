La patinoire Polesud de Grenoble se transforme pour porter les basketteuses du BCTM

C'est un manteau inhabituel que Polesud a revêtu ce week-end. Pour la première fois de son histoire, l'habituelle patinoire va devenir un terrain de basket, pour accueillir la finale retour de Ligue 2 féminine entre le Basket Club La Tronche-Meylan (BCTM) et Toulouse. "Il fallait un lieu adapté à l'événement. Notre salle habituelle (le gymnase Charlaix) n'était pas prête à accueillir autant de monde, et la métropole nous a fait une belle proposition", se réjouit Clément Sanchez, le coach adjoint du BCTM. Mais il a quand même fallu aller très vite. "La Métro nous a proposé, et nous on a accepté le challenge, car tout ça s'est fait il y a douze jours. En douze jours, on a dû voir comment transformer et remplir la salle. Tout se passe bien, il y a du soulagement mais aussi de l'excitation", continue-t-il.

Il a fallu tout changer en moins de deux semaines © Radio France - Léo Corcos

Mais concrètement, comment passe-t-on d'une patinoire à un terrain de basket ? "On met une première couche d'isolant, et ensuite on apporte et on pose le parquet. Il faut aussi des paniers auto-portés, on enlève quelques vitres pour rapprocher les spectateurs du terrain, et ça roule ! L'idée c'est de ne pas tout déconfigurer. On profite de l'arène avec tous les services autour : gradins, buvettes, loges... je dis donc à tous ceux qui aiment le sport, venez à Polesud, il y a de la place ! C'est aussi l'intérêt du projet : Polesud est un énorme gymnase, en plus il y fera plus frais qu'un gymnase. Charge aux supporters de faire monter la température !", rit Benjamin Agnel, le directeur de Polesud.

Tout le monde au club a mis la main à la pâte dans cette transformation © Radio France - Léo Corcos

Tout le monde a mis la main à la pâte pour tenir les délais : bénévoles, dirigeants, mais aussi les joueuses, du club, mais aussi d'une équipe ukrainienne, actuellement accueillies par les Iséroises. "Ca fait partie des valeurs du club, toujours dans le partage. On vit ce moment ensemble, et ça y est, on réalise", sourit la pivot Romane Revel, qui "espère" un petit envahissement de terrain suite à une victoire. Près de 3000 spectateurs sont attendus, et avec eux, dans cette salle, une belle publicité pour le basket féminin. "Qu'elles gagnent ou qu'elles perdent, les filles ont mérité de jouer dans un tel environnement", assure Benjamin Agnel. Clarisse Sahun, la meneuse du BCTM, espère que ce ne sera pas qu'un soufflé. "C'est valorisant ! Enfin ! Il a fallu qu'on arrive en finale pour avoir de la visibilité et qu'on voit qu'on existe ! Mais on ne va pas se plaindre, on le mérite, et on va en profiter", clame-t-elle.

La fête, elle, est donc déjà réussie, reste maintenant à renverser la vapeur. Au match aller, les basketteuses iséroises s'étaient inclinées 64 à 51 sur le parquet des Toulousaines. Mais en plus du public, les joueuses peuvent compter sur leurs voisines voironnaises, puisque, c'est le club voisin du Pays Voironnais Basket Club qui a fourni le parquet.