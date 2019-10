La première victoire du MSB, face à l'Élan Chalon, en Jeep Elite rassure

Le Mans Sarthe Basket a battu l'Élan Chalon 88 à 80, samedi 5 octobre, à Antarès, pour sa troisième journée de Jeep Elite. Cette victoire rassérène l'équipe et le coach.

Le Mans, France

Le MSB devait gagner son troisième match de Jeep Elite. C'est chose faite avec sa victoire face à l’Élan Chalon, 88-80, à Antarès, samedi 5 octobre. Le club manceau prend la 13e place du classement. Dans les premières minutes du match, les Manceaux se sont fait peur. Ils ont été rapidement menés. Puis, à la cinquième minute, ils ont redressé la barre et dépassé les Chalonnais au tableau d'affichage. Les Sarthois ont mené au score pendant tout le reste de la partie. Ce regain de confiance vient avant tout du partage et de l'esprit d'équipe, selon Dounia Issa. L'entraîneur du Mans Sarthe Basket était ravi de voir son équipe jouer plus collectif.

Ce que je retiens, c'est l'énergie des deux côtés du terrain, l'envie d'être solidaires, que ce soit en attaque en partageant la balle ou en défense en s'aidant les uns, les autres.

Les forfaits tardifs de Terry Tarpey et Cliff Alexander n'ont pas été un obstacle à la victoire. Cette fois-ci, le MSB a réussi à imprimer son rythme dès le premier quart-temps, contrairement aux matchs précédents. "J'ai l'impression que ça va être la clé pour nous, pour progresser : être capable de commencer le jeu avec de l'énergie, défendre correctement, exécuter les phases d'attaque comme il faut et continuer comme ça dans la deuxième mi-temps", explique D.J. Stephens.

D.J. Stephens en meilleure forme

Le joueur états-unien s'est illustré pendant le match. D.J. Stephens a marqué 17 points, soit plus d'un cinquième du total marqué par le MSB. Il a été partout, au rebond, au dunk, en contre - très souvent dans le bon tempo. Son genou blessé va de mieux en mieux, donc il "espère continuer à progresser". Les autres matchs, D.J. Stephens se sentait "frustré, car pas synchronisé, ni en rythme". Là, le public l'a vu bondir de joie après ses paniers. "Je sais que l'équipe compte sur moi, donc je donne le meilleur de moi-même."

Prochain match contre Nanterre

Déplacement à Nanterre pour la quatrième journée de Jeep Elite, le samedi 12 octobre, à 20h30.