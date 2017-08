La Pro A en ligne de mire pour le Nantes basket (ex Hermine)

Le Nantes basket vient de reprendre l'entrainement autour de son nouvel entraîneur, Neno Asceric. L'objectif pour cette saison reste le même que celui affiché depuis trois ans : la montée en Pro A en 2018. Le club a des raisons d'y croire et aussi plusieurs défis à relever.

L'Hermine de Nantes, qu'il faut désormais appeler Nantes basket, affiche et assume ses ambitions pour la nouvelle saison de Pro B. Ce sont les même que celle fixées il y a trois ans par la nouvelle équipe dirigeante : la montée en Pro A en 2018. Le club a des raisons d'y croire mais aussi plusieurs défis à relever.

Parmi les raisons d'y croire, il y a cette finale contre Boulazac en juin dernier. Les Nantais n'ont loupé la montée que de trois petits points lors du troisième et dernier match de la finale de Pro B. Ils savent donc que c'est possible. Revers de la médaille : l'image du club a changé et il sait qu'il sera attendu à peu près partout où il ira dans les mois qui viennent. Autre soucis : vu ce qu'ils ont montré la saison dernière, beaucoup de joueurs sont partis, notamment vers des clubs de Pro A.

Sept nouveaux joueurs et une équipe à bâtir

Ce qui nous amène au premier défi du Nantes basket : bâtir une équipe autour du nouvel entraîneur, l'Autrichien Neno Asceric. Sept nouveaux joueurs ont été recrutés. Ils doivent maintenant apprendre à jouer ensemble et trouver leurs automatismes. "Il va falloir un peu de temps pour ça, ça ne se fera pas en quelques semaines", prévient l'entraîneur. "Donc, mon premier objectif va être de faire comprendre aux joueurs que l'équipe doit passer avant tout, que ce n'est que comme ça qu'on pourra réussir".

Mon premier objectif : faire comprendre aux joueurs que l'équipe doit passer avant tout - Neno Asceric, l’entraîneur nantais

Le gros coup du Nantes basket, c'est d'avoir fait signer le meneur de jeu américain Jamar Diggs, élu meilleur joueur du championnat lituanien la saison dernière. "Il a assez d'expérience pour être un leader et créer quelque chose dans les moments importants", dit de lui son coach.

Jamar Diggs est une excellente recrue pour Nantes - Capture d'écran Nantes basket

Parmi les recrues, il y a aussi Alexandre Gavrilovic. L'intérieur français de 25 ans a une grosse marge de progression. Il est talentueux en attaque.

Alexandre Gavrilovic - Capture d'écran Nantes basket

Carl Ona Embo est lui un vrai pari. Le meneur français de 28 ans est un très bon shooter. Le club espère qu'il sera meilleur que ce qu'il a montré ces deux dernières saisons.

Carl Ona Embo - Capture d'écran Nantes basket

Bryan Pemba est un joueur dur, physique, capable de stopper n'importe quel joueur. Un excellent défenseur qui sera très utile dans un championnat comme la Pro B.

- Capture d'écran Nantes basket

Joueur très physique lui aussi, Guy Landry Edi. Un bon défenseur qui a progressé en attaque ces derniers mois.

- Capture d'écran Nantes basket

Luka Antic est un jeune arrière/ailier de 22 ans, très bon techniquement. Il arrive de Chalons-Reims.

- Capture d'écran Nantes basket

Enfin, l'autre pari du Nantes basket, c'est Zoran Vrkic. L'ailier croate de 29 ans arrive après une blessure aux ligaments croisés du genou. Il faut espérer qu'il ne se blesse pas une nouvelle fois.

- Capture d'écran Nantes basket

Parmi les plus gros adversaires de Nantes : Nancy, Orléan, Blois, Lille et Fos-sur-Mer

Autour de Chris McKnight et de Laurence Ekprerigni, voilà donc les joueurs qui auront la lourde tâche de faire monter Nantes en Pro A et donc de s'extirper d'un championnat très dense et où la concurrence sera rude avec des équipe très costaud comme Nancy et Orléans qui descendent de Pro A ou encore Lille, Blois et Fos-sur-Mer qui ont fait un excellent recrutement.

Les basketteurs nantais ont désormais 10 matchs de préparation pour se roder avant la reprise du championnat de Pro B, le 14 octobre. Le premier de ces matchs, ce sera la 31 août à Montaigu, face à Cholet.