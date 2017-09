La saison débute avec une infirmerie bien remplie pour le Chambéry Savoie Handball

A l'issue d'une préparation prometteuse malgré de nombreux changements dans l'effectif, Chambéry sera affaibli dès le début de la saison jeudi à Créteil en coupe de la Ligue. Trois des quatre principales recrues sont à l'infirmerie.

C'est un nouveau cycle qui débute à Chambéry, mais les spectateurs du Phare devront patienter un peu pour vraiment s'en apercevoir, et pas seulement parce que le club savoyard joue ses deux premiers matchs officiels de la saison à l'extérieur. A l'issue d'une préparation prometteuse, trois des quatre principales recrues sont à l'infirmerie.

Sanai, Bannour et Obranovic bléssés

Sept joueurs ont quitté le club à l'intersaison, dont Melvyn Richardson, Edin Basic, Damir Bicanic ou encore Grégoire Detrez. Les supporters, qui se posaient beaucoup de questions, ont été rassurés ces dernières semaines par les victoires en tournoi face à Montpellier et Zagreb, mais la préparation a laissé des traces. Les arrières tunisiens Amine Bannour et Mosbah Sanai, dont l'arrivée en Savoie avait déjà été perturbée par des problèmes de visa, en sont ressortis blessés.

Amine Bannour, qui souffre d'un arrachement osseux au pied, pourrait être opérationnel pour l'ouverture du championnat la semaine prochaine à Montpellier, mais Mosbah Sanai, victime d'une pubalgie, ne jouera pas avant trois mois. Voilà pourquoi Chambéry a signé le croate Sandro Obranovic, un renfort de dernière minute inespéré, mais le jeune joueur de Zagreb a été touché aux ligaments de la cheville gauche lors de l'Eurotournoi de Strasbourg, et sera absent de quatre à six semaines. Quand ça veut pas...

Mindegia, le nouveau chouchou du Phare ?

Finalement, hormis quelques joueurs issus du centre de formation, le vrai nouveau visage de ce début de ce saison sera celui du demi-centre Niko Mindegia, en provenance de Copenhague. Accélérateur de jeu, son entente avec Quentin Minel et Romain Briffe a été remarquée en préparation, et l'international espagnol de 29 ans, vice-champion d'Europe en 2016, se sait attendu : "Mon intégration a été facile car je comprends et parle le français. Je sais que sept joueurs sont partis, que l'on a pas de stars comme Mikkel Hansen, mais on a un bon collectif et de très bons gardiens. Le championnat français est très compétitif mais je suis confiant".

ECOUTEZ Niko Mindegia, le nouveau meneur de jeu de Chambéry Copier

Chambéry compte sur Mindegia pour réussir un début de saison périlleux. Après le tour de chauffe jeudi en coupe de la ligue à Créteil (20h30), le calendrier du championnat ne fera pas de cadeau à commencer par le "clasico" à Montpellier dés la première journée. Engagé en tour préliminaire de la coupe EHF, le club savoyard sera également présent cette saison sur la scène européenne, pour la dix-huitième fois en vingt ans.