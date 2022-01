La sale semaine de l'ESBF... jusqu'au bout

Ferme, mais sans éclat de voix ("personne ne s'est énervé, ça ne sert à rien", dixit Sébastien Mizoule), la thérapie de groupe dans le vestiaire de l'ESBF, entre les joueuses et leur coach, n'a semble-t-il pas été suffisante ce jeudi : au lendemain du fiasco face à Fleury-Loiret, la lanterne rouge du championnat de France - jusque-là toujours battue cette saison - venue s'imposer chez de méconnaissables handballeuses bisontines, trois jours seulement après leur autre claque très piquante (38-30) en Hongrie, pour l'ouverture de la Phase de Groupes de l'European League...

Ce samedi soir, au Palais des Sports de Besançon, la réaction fortement attendue et conseillée n'a pas vraiment eu lieu ! Malgré une quasi impeccable Lucie Granier, meilleure buteuse de la partie (deux échecs au tir, 11 buts dont 7/7 à la mi-temps), l'ESBF n'a pas réussi à faire payer les pots cassés à Sola, le très solide 3e de la D1 norvégienne : au contraire, large défaite (32-39) lors de cette 2e journée de la Phase de Groupes de l'European League.

L'objectif de qualification en 1/4 de finale s'annonce plus compliqué qu'espéré

L'actuel 6e de la D1/Ligue Butagaz Energie a bien mené au score. Mais seulement durant les trois premières minutes de la partie (3-1, 3')... Ensuite, les qualités athlétiques et de vitesse, ainsi que la précision des enclenchements et des finitions de Sola ont assez logiquement fait la différence (16-22, mi-temps). Les Bisontines sont bien revenues à trois longueurs, à l'approche des dix dernières minutes (28-31, 48'), mais les Norvégiennes en ont remis une couche pour reprendre leurs distances et s'imposer sur ce score fleuve (32-39) à l'extérieur !

Encore un peu juste, l'ESBF qui n'a pourtant rien lâché en terme d'intensité et d'état d'esprit. Mais il a encore fallu faire sans deux joueuses majeures absentes sur blessures : toujours Sakura Hauge, l'habituelle binôme de Roxanne Frank dans les buts bisontins et, désormais aussi l'unique arrière gauchère, l'internationale polonaise Natalia Nosek qui s'est cassée un des métacarpes de la main droite contre Fleury-Loiret (six à huit semaines d'indisponibilité).

À souligner, malgré tout, le prometteur grand retour à la compétition officielle de Line Uno (3 buts), ce samedi soir. Capable d'évoluer aux trois postes de la base arrière, la demi-centre danoise (28 ans) n'avait plus joué depuis un an (!) et sa rupture des ligaments croisés du genou...

Et le marathon franco-européen continue...

Avec ce deuxième revers en autant de journées dans la Phase de Groupes de l'European League, la qualification pour les 1/4 de finale (réservés aux deux premiers de chaque groupe) reste encore tout à fait possible, même si l'ESBF n'aura plus beaucoup de droit à l'erreur lors des quatre dernières journées.

D'autant que son marathon de janvier-février n'en est finalement qu'au début... La semaine prochaine, les Bisontines continuent leur rythme effréné d'un match tous les trois jours en ce début 2022 : encore à domicile, face au promu Celles-sur-Belle (mercredi 19 janvier, 20h) en championnat, puis aux Croates du Lokomotiva Zagreb (samedi 22 janvier, 20h) en Coupe d'Europe !