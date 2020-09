La section handibasket de l'UST Equeurdreville recherche des joueurs

A un peu plus d'un mois de la reprise du championnat de Nationale 2, la section handibasket cherche désespérément de nouveaux joueurs pour compléter son effectif. "Ces dernières années, on avait six à sept joueurs. En avoir huit ou neuf serait parfait. Si on pouvait avoir trois ou quatre joueurs de plus, ce serait l'idéal pour doubler les postes car c'est compliqué en fin de match", explique Quentin Martin, joueur à la section handibasket de l'UST Equeurdreville depuis 2012. Ce paraplégique évolue au poste de meneur de jeu. Cette section est ouverte aux handicapés moteur. Pour l'instant, les membres de l'équipe ont entre 28 et 53 ans.

Début du championnat le 3 octobre

"Certains ont arrêté. _On fait venir des joueurs de l'extérieur, parfois d'Alençon ou du Mans_, et ça coûte un peu cher", ajoute Yvette Marical, responsable et gestionnaire de la section. Equeurdreville est le seul club normand à évoluer en championnat. Chaque joueur dispose de points en fonction de son handicap et de ses capacités physiques, de un point (pour une personne très touchée) à cinq points (pour un joueur valide). "Sur le terrain, le total de points ne doit jamais dépasser 15,5 points", note Quentin Martin. L'équipe peut disposer de deux joueurs valides.

La pratique du sport permet de mobiliser les muscles et ça supplante le kiné - Quentin Martin, joueur de l'UST Equeurdeville handibasket

Les joueurs ont deux entraînements par semaine salle Léon-Jouhaux à Equeurdreville : le lundi de 20h30 à 22h30 et le jeudi de 20h45 à 22h15. Et deux fois par mois, la section s'entraîne à Caen avec l'équipe loisir.

Equeurdreville espère terminer dans les quatre premiers de Nationale 2 pour jouer les playoffs. Les Manchois affronteront des équipes de Bretagne et des Pays de la Loire. Pour son premier match de championnat, la section handibasket de l'UST Equeurdreville va à Rennes le 3 octobre. Premier match à domicile le 10 octobre contre Chambray-Les-Tours.