La Sig battue en demi-finale du championnat de France de basket

Pas de finale pour la Sig en Jeep Elite. Les basketteurs strasbourgeois ont été éliminés le 24 juin en demi-finale par Villeurbanne, 83 à 67.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un match frustrant

Les Sigmen ont commis trop de fautes, perdu trop de ballons. Ils n'ont jamais réellement inquiété les joueurs de l'ASVEL. D'où une certaine frustration pour Jean Baptiste Maille, l'un des meneurs : "on en prend une bonne ce soir. On n'a pas réussi à développer notre jeu, à développer l'intensité qu'il fallait pour une demi-finale de championnat de France. C'est très frustrant. On ne peut s'en vouloir qu'à nous." Jean-Baptiste Maille qui promet de revenir encore plus fort la saison prochaine.