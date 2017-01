La SIG verra bien Mickey

Ils sont revenus de loin ! Après un début de saison catastrophique, la SIG a décroché in extremis son billet ce lundi pour la Leaders Cup, grâce à une victoire écrasante 106 à 78 contre Châlons - Reims au Rhénus. A mi-saison, les Strasbourgeois pointent à la septième place de pro A.

Après cinq premières minutes compliquées, la SIG a déroulé son basket pour corriger Châlons - Reims 106 à 78 ce lundi soir au Rhénus. Grâce à ce succès, les Strasbourgeois valident donc leur billet pour la la Leaders Cup à Eurodisney. Cette compétition réunit les 8 meilleures équipes de pro A à mi-saison.

Une qualification in extremis pour la Leaders Cup

La SIG est septième du classement à mi-saison. Elle a bien remonté la pente depuis le retour de Vincent Collet sur le banc de touche. Mais pour l'entraîneur strasbourgeois, cette qualification pour la Leaders Cup ne signifie pas encore que la SIG est de retour dans la cour des grands : "On a attendu le dernier moment pour se qualifier, analyse Vincent Collet. On a gagné contre un seul des 7 autres qualifiés pour la Leaders Cup. On arrive là par la petite porte. Je vois les entraînements, notre capacité à travailler. On travaille moins bien que les années passées. On ne change pas les gens du jour au lendemain, on doit encore beaucoup progresser surtout mentalement".

La SIG en outsider

La Leaders Cup se disputera du 17 au 19 février à Eurodisney. La SIG a remporté cette compétition en 2015. Elle espère y créer la surprise cette année face aux favoris que sont Monaco et Chalon-sur-Saône.