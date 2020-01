La Souterraine kiffe le handball professionnel (et vice-versa)

Le match de handball entre Limoges et Créteil, ce samedi soir à La Souterraine, va se jouer à guichets fermés. Les 499 places ont toutes été vendues. En pleine préparation, le LH87 et l'US Créteil s'affrontent avec une seconde partie de saison passionnante.

Du hand, du vrai, du grand, du beau ce samedi soir à La Souterraine.

Limoges affronte Créteil, une affiche de très haut niveau. Le LH87 est en tête du championnat de 2ème division (Proligue), l’US Créteil est dernier du championnat de 1ère division (Lidl Star Ligue).

Ce match amical, organisé en Creuse, sert de rampe de lancement pour les deux équipes avant d'entamer une seconde partie de saison incertaine et passionnante.

Les fans de handball ne s'y trompent pas, ils se sont jetés sur les 499 places mises en vente, le gymnase de la Parondelle sera plein comme un oeuf.

LH87 / Créteil, l'affiche officielle -

"On est très fiers d'accueillir ce match, entre un futur grand et un historique du handball français", se réjouit le président du club de La Souterraine Yann Planté. "Le LH87 sait d'où il vient et n'oublie pas de renvoyer l'ascenseur vers les clubs de la base. _On va prendre notre pied sur ce match, on va prendre notre pied oui ça c'est sûr_."

"On va pouvoir acheter des maillots, des ballons, etc" (Yann Planté)

Les places ont été vendues à 10 euros l'unité, "pas toutes puisqu'on a des invités, mais avec la recette-buvette qui s'annonce on a déjà le sourire. On va pouvoir acheter des maillots, des ballons, du matériel, sur le plan financier c'est une sacrée bouffée d'oxygène."

Le grand match du soir est programmé à 20h30, mais les organisateurs conseillent d’arriver tôt (à partir de 19h30) pour ne pas créer d'effet goulot et profiter pleinement d'une soirée qui s'annonce exceptionnelle.

Les équipes de jeunes de La Souterraine Handball joueront en lever de rideau, à partir de 14h.