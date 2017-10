La traversée du désert continue pour le Chambéry Savoie Handball, mais cette fois les savoyards ont une circonstance atténuante. C'est face au PSG qu'ils ont concédé jeudi soir leur sixième défaite en autant de rencontres depuis le début du championnat.

En temps normal, la mission est déjà très difficile. Dans la situation qui est celle de Chambéry depuis le début de la saison, elle avait quelque chose d'impossible. Face au PSG et ses stars, les savoyards se sont logiquement inclinés jeudi soir de huit buts (24/32) pour le compte de la sixième journée, dans un Phare plein pour la première fois de la saison, mais loin d'être le chaudron qu'il était encore récemment.

60’ : C’est terminé !! Paris s'impose et prend seul les commandes de la @LidlStarligue ! Plus d'infos à venir sur notre site ! #CHAPSGpic.twitter.com/CIcAJLIeXq — PSG Handball (@psghand) October 19, 2017

Six défaites en six rencontres

Paradoxalement, cette défaite, la sixième en autant de rencontres de championnat, est presque...rassurante. Les chambériens ont fait jeu égal avec les coéquipiers de Nikola Karabatic pendant presque toute la première période, et l'éclaircie dans le jeu entrevue depuis l'arrivée de Laurent Busselier sur le banc en tant qu’entraîneur adjoint semble se confirmer.

Cela n'empêche pas le Chambéry de rester bon dernier du classement à la trêve internationale, du jamais vu en Savoie, avant un déplacement tout autant périlleux sur le parquet de Nantes le 4 novembre.

"On ne sort plus trop de nos maisons". Julien Meyer.

Une trêve internationale qui va faire du bien au moral du gardien savoyard Julien Meyer, qui va retrouver plusieurs de ses adversaires du soir en équipe de France pour la Golden League, "on ne sort plus trop de nos maisons en ce moment, on a un peu de mal à penser à autre chose à avoir envie de faire autre chose, mais il faut garder le cap car la saison est longue. Après ça reste Paris, tirer des conclusions sur un match comme ça, c'est compliqué. Il faut se satisfaire de peu en ce moment".

Avant la trêve internationale, Chambéry ne devra pas se rater en huitième de finale de la coupe de la Ligue dimanche au Phare face à Istres, une équipe de ProLigue.