La vice-championne du monde de handball Lucie Granier, nouvelle star de l'ESBF, fêtée par la ville de Besançon

Médaille d'argent autour du cou, Lucie Granier a inauguré son titre de vice-championne du monde de handball ce jeudi 30 décembre à Besançon. Elle a notamment posé devant les affiches géantes en l'honneur des sportifs et sportives franc-comtois, en présence d'Anne Vignot, maire et présidente de Grand Besançon Métropole.

Lucie Granier, la nouvelle star de l'ESBF, a repris l'entrainement hier mercredi 29 décembre, très heureuse de retrouver son club et ses co-équipières : " Ca fait vraiment plaisir d'être accueillie comme ça ! Je remercie Madame la Maire et la ville de Besançon, ainsi que mon club pour leur soutien. Le Mondial et cette médaille d'argent, c'était inespéré pour moi il y a seulement trois mois. Je vais travailler pour retourner en équipe de France, mais là, je suis surtout très motivée par les échéances qui nous attendent avec le club en championnat et en Coupe d'Europe. "

Après un match amical contre une équipe suisse ce jeudi 30 décembre à Morteau, première grosse échéance pour Lucie Granier et l'ESBF dès le 5 janvier avec un déplacement délicat en championnat avec le derby à Dijon.