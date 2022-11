La victoire du soulagement de la JS Cherbourg face à Villeurbanne (20-15)

"C'était un match qu'il fallait gagner". A l'issue de la rencontre, l'entraîneur de la JS Cherbourg Edu Fernandez Roura ne cachait pas son soulagement, après le succès de ses hommes 20-15 contre Villeurbanne salle Jaurès, pour la huitième journée de Proligue. Une victoire importante dans l'optique du maintien. Après les grosses claques reçues contre Tremblay et Nancy, ce résultat permet aux Manchois de retrouver un peu de sourire : le clapping et la communion avec le public peuvent en témoigner.

Mais que ce succès fut dur à arracher. Une première période qui ressemble à un voyage au bout de l'ennui : 7 partout seulement à la mi-temps. Des Cherbourgeois brouillons, timorés qui retombent dans leurs travers. Cette victoire, elle s'est forgée au mental selon l'ailier John N'Konda : "On savait que ça allait pas être simple, mais qu'__il fallait jouer avec le cœur et avoir les ressources mentales pour ne pas plonger".

Etat d'esprit

Au retour des vestiaires, le public de Jaurès croit revivre le mauvais scenario du match de Tremblay. Un 4-0 pour Villeurbanne. Puis, c'est la remontada cherbourgeoise dans les vingt dernières minutes, bien aidée par un Gauthier Ivah des grands soirs dans les cages (16 arrêts).

Grâce à cette victoire 20-15, les handballeurs de la JS Cherbourg remontent à la 11e place de Proligue. Prochain match pour les Mauves vendredi 11 novembre à Billère, pour le compte de la 9e journée de championnat.