Landes : Basket Landes reçoit Charleville-Mézières pour retrouver la victoire

C'est un match décisif qui attend Basket Landes ce mercredi soir. Elles joueront à 20h30 à l'espace François-Mitterrand face à Charleville-Mézières. Les joueuses de l'équipe de Mont-de-Marsan restaient sur cinq victoires consécutives en championnat de France, dont un exploit à Lyon, avant d'échouer contre Tarbes le mercredi 3 mars, et contre Landerneau le samedi 6 en Coupe de France. Le titre de cette compétition était un objectif affiché par Basket Landes. Pour Céline Dumerc, meneuse de l'équipe, ses coéquipières et elle se savent maintenant attendues :"Il y a beaucoup d'équipes qu'on a battues, et aujourd'hui elle n'ont rien à perdre lorsqu'elles nous affrontent. D'autant qu'elles n'ont pas la pression du public".

Il s'agit alors de relever la tête. L'occasion de retrouver la victoire face à Charleville-Mézières, même si la tâche s'annonce ardue. Cette équipe a réussi à se qualifier pour les demies-finales de la Coupe de France, là où les Montoises ont échoué. "Ce club possède l'un des plus gros budget du championnat, avec beaucoup d'internationales" souligne Julie Bardennes. Le match aller s'était soldé par une victoire des Montoises 74 à 68.