Landes : des collégiens dacquois aux championnats du monde d'UNSS à Rio de Janeiro

Rémi Lopez, Yanael Chefneux, Noa Louis, Thibaut Monbertrand et Jean-Baptiste Oyhanondo s'apprêtent à participer aux championnats du monde d'UNSS à Rio au Brésil

Ils en ont rêvé de ce départ pour Rio. Ils en ont rêvé depuis leur victoire aux championnats de France le 25 mai dernier face à Nanterre (56-52). Après ce succès, ils ont appris qu'ils venaient de valider leur ticket pour le Brésil, pour défendre les couleurs de la France dans cette compétition internationale d'UNSS.

"Je ne réalise pas encore"

Les joueurs de l'équipe sont licenciés au club de l'Adour Dax Basket. Ils jouent dans l'équipe U15 Elite, la plus haute division française à cet âge. Le collège Jeanne d'Albret et sa section UNSS sont liés au club de basket dacquois. En plus des joueurs qui composent l'effectif, le coach fait aussi partie de la maison.

"Quel kiff! Quel bonheur! Quelle fierté!", comme l'écrit Jean-Baptiste Oyhanondo sur ses réseaux au lendemain de cette victoire aux championnats de France pour la deuxième fois d'affilée. C'est le coach de cette équipe de collégien. Il connaît très bien ses joueurs puisqu'il entraîne également leur équipe U15 à l'Adour Dax Basket. "Je ne réalise toujours pas que je serai à Rio dans quelques heures", sourit Jean-Baptiste Oyhanondo, la veille du grand départ.

Une forte mobilisation

Normalement habitués à évoluer avec cinq joueurs sur le terrain, les collégiens ont appris que le tournoi brésilien allait se dérouler en 3 contre 3. Le coach devait donc choisir quatre joueurs parmi les dix qui composent l'équipe habituellement. Grosse désillusion pour certains qui rêvaient de partir jouer sous le Corcovado.

Déception de courte durée puisqu'ils se sont démenés pour partir tous ensemble. Grâce à une cagnotte et des dons, les dix joueurs partiront avec des accompagnateurs et le staff de l'équipe. "Notre plus belle victoire c'est que l'on puisse partir tous ensemble", termine Jean-Baptiste Oyhanondo.

Un voyage exceptionnel les attend. Départ ce samedi 19 août. Le retour est prévu le dimanche 27 août.