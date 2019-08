Landes : Dax-Gamarde Basket recrute un intérieur américain venu du Japon

Dax, France

L'intérieur américain A'uston Calhou signe à Dax-Gamarde Basket, annonce le président du club landais promu en N1. "L'an dernier, il a fait une saison en Suisse, c'est un joueur qui a beaucoup de détente, beaucoup de shoot à trois points. Je pense que c'est une bonne pioche", explique Jean Lamaignère.

"Comme ce joueur avait deux ans d'expérience en Nationale 1, c'est vraiment le profil de joueur qu'on recherchait." Copier

Quatre mois au Japon

Le site, traduit, du club japonais de 3X3. - Capture d'écran

Précisément, il semble y avoir une étape un peu plus exotique que la Suisse dans le récent parcours d'A'uston Calhoun. Le joueur américain de 29 ans a rompu son contrat avec le club de Bâle fin novembre 2018. "A la demande du joueur après le match face à Fribourg Olympic, les Starwings ont accepté de mettre un terme au contrat les liant jusqu'à la fin de la saison 2018-2019", rapporte la Fédération Suisse de Basket sur son site internet. Au milieu de la saison dernière, il quitte les bords du Rhin.

Sur la toile, on retrouve trace de lui six mois plus tard, il arrive au Japon. Dans un club de 3X3 professionnel basé dans la ville de Hachinohe. Il y était encore jusqu'à samedi dernier pour remporter le round 8 du championnat à l’Université Denki de Tokyo. Quatre mois au Japon, puis un passage par Boston, chez lui, ces derniers jours, pour arriver lundi dans les arènes de Gamarde : "ça va lui faire bizarre", sourit Jean Lamaignère.