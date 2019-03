Laurent Bezeau rencontrera demain et "comme prévu" les dirigeants du Brest Bretagne Handball

Le journal l'Equipe publie un papier qui surprend beaucoup les dirigeants du BBH. Gérard Le Saint estime que rien n'est décidé, et explique qu'il doit rencontrer son entraîneur demain.

Brest, France

Le Brest Bretagne Handball (LFH) réagit après la publication d'un article par le quotidien sportif l'Equipe. Il y est question d'un départ potentiel de Laurent Bezeau, l’entraîneur de l'équipe fanion du club brestois.

Certes, ça grince...

Si, même au sein du club, on ne nie pas l'existence de tensions en ce moment "mais... comme il peut y en avoir dans tous les clubs professionnels", les dirigeants du BBH rejettent en revanche catégoriquement l'idée que l'avenir de Laurent Bezeau est déjà scellé.

Mais "rien n'est décidé" affirme Gérard Le Saint

Au contraire, une réunion doit se tenir demain mercredi entre le coach du BBH et les frères Le Saint, Denis et Gérard. Une réunion prévue déjà la semaine dernière. "Rien n'est décidé car justement la réunion de demain doit nous permettre de faire le point avec l’entraîneur" explique Gérard Le Saint via la voix officielle du club.

La semaine passée, vendredi soir sur l'antenne de France Bleu Breizh Izel, dans Stade Bleu Le Mag, Gérard Le Saint ne disait pas autre chose : "Laurent Bezeau reviendra au poste d'entraîneur principal à la fin de son arrêt maladie" (mal de dos, ndlr).