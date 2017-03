Laurent Pluvy (Chorale de Roanne) : "Il faut sauver le club"

Et une quatrième défaite de suite pour la Chorale ce vendredi soir ! Un revers 77 à 73 sur son parquet de la Halle Vacheresse après une rencontre durant laquelle les Ligériens auront été longtemps menés (22e journée de pro B). L'entraineur roannais Laurent Pluvy tire la sonnette d'alarme.

Les hommes de Laurent Pluvy ont mal géré les dernières secondes de la partie, mais c'est sans doute auparavant, en 2e et 3e quart-temps qu'ils ont le plus dérapé, manquant souvent de cohésion et d’envie face à des Nantais qui restaient sur 4 défaites de suite avant cette visite à la Halle Vacheresse. La Chorale est 15e et flirte désormais avec la zone de relégation, bien loin des objectifs de montée en Pro A la saison prochaine.

Pour Laurent Pluvy, la situation est très inquiétante et les mots sont forts : "La réalité c'estqu'il faut sauver le club. Il faut aller chercher au moins la 16e place. C'est malheureux à dire parceque ce n'était pas notre volonté du début de saison. Mais aujourd'hui on en est là. Ca fait tâche, je suis le premier à le reconnaitre, avec nos ambitions, avec la 6e masse salariale du championnat. Si on se retrouve à essayer de ne pas descendre c'est qu'il y a eu des erreurs. Aujourd'hui l'effectif est trop juste. Est-ce qu'on va le remanier ? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on est capable de s'en sortir ? Je ne le sais pas non plus. On va essayer de trouver des solutions. il faudra se poser, analyser et savoir comment on compte finir la saison."

Cette 22e journée de Pro B n’a pas souri aux clubs ligériens puisque Saint-Chamond s’est aussi incliné à Evreux 90 à 81. Une défaite qui interrompt une série de 5 victoires de suite pour les Couramiauds.