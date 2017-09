Ligue des Champions de handball : le retour du nantais Kiril Lazarov au pays, face au Vardar Skopje

Il est une légende du handball dans son pays : Kiril Lazarov, la star recrutée cet été par le HBC Nantes en provenance de Barcelone, joue "chez lui", en Macédoine, ce samedi. Le H affronte le Vardar Skopje, lors de la deuxième journée de la poule A de la Ligue des Champions.

Il a beau avoir joué de nombreuses fois en Ligue des Champions à Skopje, face au Vardar, avec ses précédents clubs (Zagreb, Veszprém et bien sûr Barcelone), Kiril Lazarov, recruté cet été par le HBC Nantes, reconnaît : "oui , jouer ici, c'est spécial pour moi, il y aura mes amis, ma mère, mon frère, tous les gens que je connais". Lazarov en profite au passage pour prévenir que l'ambiance sera "très chaude" ce samedi dans la salle du Vardar qui sera, très certainement remplie (plus de 5000 spectateurs) pour ce premier match européen à domicile après la victoire de Skopje en Ligue des Champions la saison dernière.

Lazarov, handballeur adulé en Macédoine

Discret, le joueur macédonien de 37 ans est pourtant une véritable légende du handball, en Macédoine où c'est "le sport le plus populaire, devant le foot et le basket", et en Europe, puisque avec son puissant bras gauche, Lazarov est le premier joueur de l'histoire à avoir dépassé la barre des 1000 buts inscrits en Ligue des Champions, une compétition qu'il a remportée en 2015 avec Barcelone. En Macédoine, Kiril Lazarov bénéficie d'ailleurs d'un passeport diplomatique, au titre de ses exploits sur les parquets, mais il n'en fait pas grand cas : "Je pense que malgré l’obtention de ce passeport, je reste le même. Ce qui est important, c'est de rester un homme normal."

Nantes a un grand avenir" Kiril Lazarov

Lazarov, auteur de 8 buts en deux matches de championnat avec le H (soit 50% de réussite), dit se sentir "de mieux en mieux" et avoir "besoin de temps" , en étant convaincu que le HBCN est un "bon choix" pour lui. "Nantes veut construire et progresser un peu plus chaque année, je suis prêt à aider et peut-être à participer à écrire l’histoire de ce club", explique le Macédonien qui ne parle pas encore bien français, mais dit "le comprendre de mieux en mieux". Évoquant ces anciens clubs, Lazarov sait que "Nantes aujourd’hui est un tout petit peu en-dessous", mais se dit "sûr que Nantes a un grand avenir". Cet avenir commence dès samedi après-midi, avec cette rencontre de la deuxième journée de la poule A de Ligue des Champions, à vivre en direct sur France Bleu Loire Océan, à partir de 17h15