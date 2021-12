Le basket 3X3 en plein essor en Sarthe

Discipline olympique depuis l'été dernier, le basket 3X3 est plein essor en France et le comité de basket de la Sarthe entend bien profiter de cet engouement pour développer sa pratique au sein des clubs du département. "C'est un basket qui séduit un nouveau public, plus jeune" explique Frédéric Melocco, membre de la commission 3X3 du comité. "Plus fun, plus rapide, plus spectaculaire, le 3X3 a logiquement décollé et c'est l'avenir maintenant des clubs de basket affiliés". A condition de réussir à structurer sa pratique.

Pour cela, le comité a décidé de créer un championnat spécifique. "On l'a même créé l'an dernier pour prendre la température. On a fait une journée mais avec le covid tout s'est arrêté. Alors on a remis ça à la rentrée. C'est notre premier championnat 3X3 et ça commence plutôt bien". Ce championnat est composé de cinq journées avec une qualification des meilleures équipes à un open régional, puis à un open final national. En Sarthe, trente équipes y participent, soit une centaine de joueurs et cela représente un gros potentiel de nouveaux licenciés. "Tout est mis en place, la communication est faite pour que ceux, qui jouent comme ça ponctuellement et qui se disent "ah oui, j'aime bien ça, j'adore le 3X3", aient envie de rejoindre un club que ce soit en 3X3 ou en 5X5".

A terme, le comité espère que 60% des 50 clubs sarthois auront une section 3X3 et pour accélérer cette dynamique, et faire en sorte qu'il y ait un maximum de pratiquants, licenciés ou non, le comité a conscience qu'il faut aussi développer les infrastructures. Il prévoit ainsi de rénover une dizaines de terrains en extérieur.