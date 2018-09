Le basketteur international français originaire du Val d'Oise et formé en Gironde, Boris Diaw, 36 ans, a annoncé jeudi qu'il prenait sa retraite dans une vidéo publiée sur son site internet et relayée sur ses réseaux sociaux.

On y voit l'ailier fort originaire de Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise), entouré de ses deux équipiers les plus emblématiques, Tony Parker et Ronny Turiaf, se remémorer les meilleurs moments de sa carrière.

Une carrière débutée à Pessac dans l'agglomération bordelaise avant de fréquenter les JSA Bordeaux puis de partir pour Pau-Orthez découvrir le basket professionnel.

Par respect pour tout ce qu'elle a fait, je préfère m'arrêter — Boris Diaw

Trois ans plus tard, il franchit l'Atlantique. Direction Atlanta, puis Phoenix, Charlotte et enfin San Antonio où son altruisme et son talent lui permettent de décrocher avec les Spurs le titre NBA.

Mais Boris Diaw, c'est aussi 247 sélections avec l'équipe de France dont il était encore le capitaine il y a quelques mois avec comme fait d'armes, le titre de champion d'Europe en 2013.

Bon vent Capitaine Babac @theborisdiaw ! Merci pour tout ce que tu as fait pour notre sport. N’oublie pas que j’attends toujours l’autographe que tu m’as promis lorsque tu as joué contre Le Havre et que j’avais 13 ans... pic.twitter.com/LkAa3PIPGk — Nicolas Batum (@nicolas88batum) September 6, 2018

247, c'est aussi le nombre de sélection de sa mère, Elisabeth Diaw-Riffiod. "C'est une grande fierté, déclare-t-il dans cette vidéo, je m'étais toujours dit que c'était irréalisable. Et d'un côté, je n'ai pas envie de la dépasser. Par respect pour tout ce qu'elle a fait, je préfère m'arrêter."

Une retraite qui ne devrait pas trop peser sur cet amoureux de photographie et de voyage. "Je ne vois pas ça comme une retraite mais comme une nouvelle vie", explique celui qu'on surnomme "Babac".