Le basketteur poitevin Pierre-Yves Guillard met un terme à sa carrière

À 35 ans, le Poitevin pur souche a décidé de raccrocher ses baskets après 19 années de carrière dans un seul et même club : celui de sa ville natale, Poitiers. Une fidélité hors norme.

16 saisons avec le PB 86 de sa création à aujourd'hui, plus de 400 matches en ProA et ProB, plus de 3.000 points inscrits... Pierre-Yves Guillard, l'homme d'un seul club, qui a débuté en 2001 avec le CEP à la salle du Dolmen, met un terme à sa carrière. Passé par le pôle espoirs du CREPS, il résume à lui tout seul toute l'histoire du club poitevin. Son départ est tout sauf anodin.

Aussi fidèle que Messi avec le FC Barcelone...

Avec sa retraite, c'est une page qui se tourne. "Byff" comme le surnomme ses coéquipiers, c'était le dernier des Mohicans, l'ultime rescapé de la génération dorée montée de N1 en ProA. Le dernier pur produit local qui aura connu tous les grands moments du club.

Des sportifs professionnels qui font toute leur carrière au sein d'un même club, c'est devenu une rareté. Dans le foot moderne, il y a Lionel Messi et le Barça. Au niveau local, dans le landernau du basket hexagonal, il y a Pierre-Yves Guillard et le PB 86. Son dernier match officiel aura été un déplacement à Aix-Maurienne le 10 mars dernier.

Le joueur n'en dit pas plus sur la suite de sa vie après le PB mais précise qu'il "pourrait relever un dernier défi" sans vouloir rentrer dans les détails. En attendant, le club annonce d'ores et déjà que son mythique numéro 11 sera retiré des maillots du club. Un hommage sera rendu à la salle Jean-Pierre Garnier lors de jours meilleurs, comme cela avait été le cas pour un autre "historique", le pivot Yann Devéhat.