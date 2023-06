Le basketteur sarthois Rayan Rupert rejoint (presque) la NBA

Le phénomène Wembanyama a un peu éclipsé l'évènement mais un autre joueur français a été sélectionné lors de la draft NBA 2023. Et c'est presque une déception, car Rayan Rupert a été drafté au second tour seulement, en 43e position par les Trail Blazers de Portland. Déception, car le joueur formé en Sarthe pouvait légitimement prétendre à évoluer directement dans le prestigieux championnat américain. Mais le fils de Thierry Rupert et frère d'Iliana, qui évolue en équipe de France de basket, devra passer par une série de matchs amicaux cet été pour tenter de convaincre une franchise américaine de l'embaucher.

Il n'empêche, c'est encore un signe que les Rupert sont une "famille basket", exceptionnelle. Le papa, Thierry Rupert décédé en 2013 à l'âge 35 ans alors qu'il attendait une greffe du cœur, a joué en équipe de France et au Mans Sarthe Basket. Iliana Rupert, formée aux JS Coulaines, est elle aussi internationale et l'une des meilleures joueuses de la planète, présente en WNBA (la NBA féminine).

Ses débuts aux JS Coulaines

Le "petit" (1,99m) Rayan Ruppert a grandi en Sarthe, dans la commune de Savigné l'Evêque et a fait ses premières armes sur les parquets sarthois. Même s'il est né avec un ballon de basket dans les mains à Strasbourg et qu'il a fait ses premiers pas dans la salle de Pau Orthez où jouait à l'époque son père, c'est donc véritablement en Sarthe qu'a débuté la formation de Rayan Rupert.

Dès l'âge de 5 ans, il entre aux JS Coulaines, le club de sa grande sœur. Premiers entrainements en mini poussin pour cet enfant "timide et gentil" se souvient son premier coach François Thébaut : "Je le vois encore le petit bonhomme assez frêle avec ses petites lunettes, son petit bandeau. On voyait qu'il avait quelque chose en plus par rapport aux autres gamins mais on n'imaginait qu'il jouerait un jour à un tel niveau. Le savoir en NBA, cela fait drôle. C'est plein d'émotions".

Un gros bosseur

Alors qu'il n'a que 8 ans, il perd son papa, inhumé au cimetière de l'ouest au Mans. Une épreuve douloureuse dont sa détermination sort renforcée. Rayan veut réussir et il bosse. "Bien plus que les autres", "il était plus mature" aussi raconte Julien Théon, son entraineur au SCM, la pouponnière du MSB qu'il rejoint en 2014. "Je me souviens qu'il avait un talent "familial". Il comprenait très vite le jeu, un gros QI basket, des qualités morphologiques avec des bras immense et donc une grande envergure. Mais surtout il travaillait. C'est une famille de gros travailleurs. Vous savez, des joueurs talentueux il y en a plein, mais des bosseurs comme ça, c'est plus rare. Et c'est bien que le travail paye".

Le SCM est pour lui la parfaite la rampe de lancement.. L'Insep l'appelle, puis le championnat australien et désormais la NBA. Une performance, seuls une quarantaine de Français ayant réussi à ce jour à fouler les parquets américains. Pour Léo Baron, qui a débuté le basket avec Rayan Rupert aux JS Coulaines il y a 15 ans, "cela fait bizarre. Quand on est petit, on rêve tous de NBA. Lui c'était un objectif. Il était déjà meilleur que nous en poussin et très sérieux. Aujourd'hui, il va jouer avec les plus grands comme Lebron James. Quand tu te dis que t'as commencé avec lui, dans ta ville, c'est impressionnant. Je suis fier et content pour lui et j'ai hâte de le voir entrer sur un parquet NBA".