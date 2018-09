Après une belle victoire en ouverture contre Le Portel (82-57) et une défaite logique à Dijon, les boulazacois reçoivent Monaco ce samedi au Palio (20h).

Boulazac, France

C'est un nouveau gros morceau pour les hommes de Thomas Andrieux. Après Dijon, où ils ont perdu 83-66, les boulazacois défient Monaco au Palio. Les monégasques ont entamé difficilement leur saison avec une défaite inaugurale à domicile contre l'ASVEL et une victoire sur le fil à Pau ce jeudi (68-70).

Pas de bon moment pour les jouer

On pourrait penser que c'est le bon moment pour affronter "l'ogre monégasque" selon les termes de Thomas Andrieux mais le coach du BBD n'en est pas si sûr : "C'est l'éternel débat, de toute façon il faut jouer tout le monde. On a vu Le Portel diminué battre Strasbourg mercredi soir. En début de saison, tout le monde cherche un peu ses marques. Il faudra bien rentrer dans cette rencontre et ne pas leur donner confiance en début de match."

Le BBD qui sera au complet pour ce match, malgré une petite alerte pour Nicolas De Jong (cheville). Un match à suivre en direct sur France Bleu Périgord avec Xavier Dalmont ce samedi. Coup d'envoi à 20h.